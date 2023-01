Segunda temporada da Estação Rubi começa com a banda Mil Milhas

A segunda temporada do projeto Estação Rubi vai ser toda dançante. Intitulada Verão Dançante - Dance Bem, Dance Mal, Dance Sem Parar, a temporada começa nesta quinta (19), das 20h30 às 22h45, com apresentação de uma das mais tradicionais bandas de pop rock do estado, a Mil Milhas no Wish Hotel da Bahia.

Em atividade desde 1995, o grupo formado por Fernando Barreto (voz, vocais e guitarra), Humberto Batalha (contrabaixo e vocais), Nino Moura (violão e guitarra), Alejandro Fuentealba (teclado, guitarra e vocais), Raul Carlos Gomes (bateria) e (Áureo Jr (voz, vocais e meia lua) volta a se apresentar no dia 26 de janeiro, no mesmo horário e local.

Caracterizada por uma pegada marcante do rock’n roll, a banda costuma levar o público para uma viagem musical prazerosa, divertida, dançante e comumente alto astral. No repertório, composições autorais, mas principalmente os grandes sucessos que marcaram as gerações dos anos 1980 e 90. O público vai dançar ao som de releituras de Capital, Inicial, Legião Urbana, Titãs, Barão Vermelho, Raimundos, Lulu, Raul Seixas e muitos outros, assim como consagrados grupos ícones internacionais, como Beatles, Pink Floyd, The Police, Oasis, Coldplay e Bob Dylan

“Serão dois shows incríveis, muito dançantes e com super hits. Músicas que todos adoramos cantar e onde homenagearemos as grandes bandas que embalaram nossas vidas” diz Áureo Júnior, vocalista da Mil Milhas. O guitarrista Fernando Barreto, que também participa dos vocais, complementa dizendo que “na verdade, é mais uma festa do que um show. Vai ter uma pista para dançar com o melhor do pop rock de todos os tempos”.



Serviço - Mil Milhas em Quintas a Mil | Quinta (19) e dia 26, às 20h30, no Wish Hotel da Bahia | Ingresso: R$ 100.