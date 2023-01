Segunda temporada de Casamento às Cegas estreia nesta quarta (4)

Chega à Netflix nesta quarta (4) a segunda parte da nova temporada do reality Casamento às Cegas Brasil, programa apresentado pelo casal de atores Klebber Toledo e Camila Queiroz. Depois dos dates às cegas nas cabines e da lua de mel, é a hora de ver se os cinco casais estão preparados para a rotina e para conquistar a aprovação da família e dos amigos. A nova fase do reality show marca o momento mais desafiante do programa: os dez participantes precisarão passar pela prova de fogo e terão a chance de dizer “sim” no altar.

Paulo Lopes desistiu de se casar com Amanda Souza após conhecê-la, e os internautas apontaram gordofobia no ato, pela mulher não ter o corpo considerado “padrão”. A situação ainda se desenvolveu, pois ao sair do programa, ele se encontrou e noivou com Bruna Luana, que tinha desistido do reality e seria a segunda de sua lista.

Veja o trailer da temporada 2 de Casamento às Cegas Brasil:

Conforme os participantes do programa vão conversando, eles vão elegendo com quem tem mais ou menos afinidade, e comumente fazem uma “lista” com suas prioridades. Conversando com Amanda e Bruna, Paulo ouviu uma proposta inusitada da última. Bruna Luana compartilhou com Lopes que sentia que ele era o “amor de outras vidas” dela e que eles deveriam viver isso livremente do lado de fora.

Para isso, ela sugeriu que eles desistissem do reality juntos.

Paulo escolheu continuar na dinâmica, diferente de Bruna, que pediu para sair. Pouco tempo depois, ele pediu a mão de Amanda em casamento, que aceitou. Vale lembrar que em nenhum momento deste processo, um participante pode conhecer o outro, cara a cara.

Esse encontro só acontece quando o casal decide ficar noivo, como foi o caso dos dois. Foi então que a polêmica surgiu. Pouco após terem se visto pela primeira vez, Lopes decidiu terminar tudo com Souza, pois, segundo o próprio: “Ela não é nada parecida com o que eu lidei na minha vida. Uma mulher forte. Mulher empoderada, maravilhosa. Não sei se consigo aguentar.”