Segunda temporada de Coisa Mais Linda estreia em junho

Tudo indica que a quarentena provocada pela pandemia da covid-19 ainda irá se estender por um bom tempo. E, mesmo que acabe, vale lembrar que o São João foi cancelado em todo o Estado. Por isso, certamente você ficar em casa no próximo mês. Então, que tal se programar para ver as novidades que vão chegar à Netflix?

Um dos destaques é a série brasileira Coisa Mais Linda, que ganhou uma segunda temporada e estreia dia 19 de junho. E se você ainda não viu a primeira, aproveite, pois ainda dá tempo de maratonar. A produção, ambientada no Rio de Janeiro dos anos 1950/60, trata de temas como feminismo e racismo num período em que o país era ainda mais machista e preconceituoso. Um dos atrativos daquela temporada era que tinha o surgimento da bossa nova como pano de fundo, o que acrescentava charme à produção.

Nos seis novos episódios, Malu (Maria Casadevall) continua sendo a mulher determinada, mãe dedicada e amiga leal que foi apresentada na primeira temporada. No entanto, agora ela se mostra ainda mais forte, sem filtro e mais desinibida.

Já Thereza (Mel Lisboa), que está se dedicando à família, resolve se realizar também no trabalho em uma rádio. Antes de seu casamento, Adélia (Pathy Dejesus) pensa muito em sua infância e em seu pai, Duque (Val Perré). Ela quer começar do zero com Capitão e seguir em frente para sempre. Enquanto isso, sua irmã, Ivone (Larissa Nunes), se torna uma talentosa aspirante a artista, que terá a chance de provar sua capacidade para uma indústria ainda dominada por homens.





Outra série brasileira ficcional que chega ao streaming é Reality Z, com Sabrina Sato no elenco. A ex-BBB interpreta uma apresentadora de um reality show que está acontecendo enquanto o mundo está sendo dominado por zumbis. E os confinados da atração que ela apresenta são os únicos que não sabem dessa invasão. A personagem de Sabrina, claro, será atacada e também vai se tornar zumbi.

Entre os filmes que chegam ao catálogo da Netflix, a maior atração promete ser Destacamento Blood, primeiro longa de Spike Lee depois do aclamado Infiltrado na Klan. Claro que também tem blockbuster chegando na plataforma: Mulher-Maravilha, um dos grandes sucessos do cinema em 2017, que arrecadou mais de US$ 800 milhões no mundo.

Séries

02/06: Fuller House - episódios finais

05/06: Perdida

10/06: Reality Z

19/06: Coisa Mais Linda - temporada 2

19/06: The Politician - temporada 2

19/06: The Sinner: Jamie

Em breve: Midnight Dinner - Tokyo Stories - temporada 3

Reality Show

05/06: Queer Eye - temporada 5

12/06: Rupaul’s Drag Race - temporada 12

12/06: Rupaul’s Drag Race - Untucked! - temporada 12

Em breve: Namoro, Amizade… ou Adeus? - temporada 2

Em breve: Jogo da Lava

Em breve: Crazy Delicious

Filmes

01/06: Escritores da Liberdade

01/06: Indiana Jones e a Última Cruzada

01/06: Indiana Jones e o Templo da Perdição

01/06: Invasão de Privacidade

01/06: O Show de Truman, O Show da Vida

05/06: The Last Day of American Crime

07/06: Rei Arthur: A Lenda da Espada

12/06: Destacamento Blood

19/06: Wasp Network - Prisioneiros da Guerra Fria

19/06: Feel the Beat

26/06: Festival Eurovision da Canção - A Saga de Sigrit e Lars

26/06: Mulher-Maravilha

30/06: Em Ritmo de Fuga

30/06: Perfume de Mulher

Em breve: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal

Documentários e Especiais

03/06: Toda Palavra Conta

10/06: Lenox Hill

19/06: Bebês em Foco - parte 2

19/06: Pai, Filho, Pátria

24/06: Atleta A

26/06: Esportes do Mundo

Crianças e Família

01/06: Cocomelon - temporada 1

06/06: A Nova Cadáver

13/06: Alexa & Katie - parte 4

Anime

04/06: Baki: A Saga do Grande Torneio Raitai

18/06: Olhos de Gato

30/06: BNA - temporada 1