Segunda temporada de Jovem Sheldon chega ao Globoplay

A segunda temporada da série Jovem Sheldon está disponível no serviço de straming Globoplay. A produção mostra a infância de Sheldon Cooper, o excêntrico e extraordinário cientista de The Big Bang Theory, que caiu no gosto do público por mais de uma década. Na pele do protagonista em sua versão mirim, o pequeno ator Iain Armitage já foi nomeado pela Variety como um dos “10 atores para se assistir”. Na produção, Jim Parsons, o Sheldon na versão adulta, empresta sua voz para os pensamentos do personagem.

Ser um gênio da matemática e das ciências do alto de seus dez anos não é nada fácil. Sheldon enfrenta dificuldades no cotidiano e uma família que busca uma forma de lidar com ele. Seu pai, George (Lance Barber), luta para encontrar seu caminho como treinador de futebol e como pai de três, inclusive um menino que não consegue compreender. Sua mãe, Mary (Zoe Perry), protege o filho em uma cidade onde ele simplesmente não se encaixa.

O irmão mais velho, Georgie (Montana Jordan), faz o melhor que pode no ensino médio, apesar de ser difícil ser descolado quando seu irmão mais novo está na sua turma. Já sua irmã gêmea, Missy (Raegen Revord), às vezes sente ciúmes de toda a atenção que Sheldon recebe, mas é a única pessoa que diz a verdade a Sheldon. Por fim, sua avó Meemaw (Annie Potts), o apoia e o incentiva.