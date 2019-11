Segunda temporada de Sex Education ganha data de estreia

A Netflix divulgou um pôster inédito da segunda temporada de Sex Education, revelando sua tão aguardada data de estreia: 17 de janeiro.

Na primeira temporada, o desajeitado Otis (Asa Butterfield) tem de lidar com o turbilhão da puberdade, as paixões e com uma mãe que é terapeuta sexual (e um pouco intrusiva), ao mesmo tempo em que procura aconselhar seus colegas sobre sexo - sem mesmo ter perdido a virgindade - com a ajuda de Maeve (Emma Mackey).

Poxa, Sex Education, tudo com você é na base da paquera, relações sexuais e orgasmos ????????????????????. 17 de janeiro, no meu site. pic.twitter.com/U4TeRP4lc3 — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) November 25, 2019

Com oito episódios, o novo ano mostrará Otis no seu relacionamento com Ola (Patricia Allison), enquanto sua amizade com Maeve (Emma Mackey) segue abalada. Não bastasse isso, a rotina da escola é afetada por um inesperado surto de clamídia e a chegada de novos estudantes, Rahim (Sami Outalbali), Isaac (George Robinson) e Viv (Chinenye Ezeudu).

A plataforma já revelou que Viv será uma estudante superinteligente e multitalentosa que é tudo, menos engenhosa no amor. Rahim é descrito como um francês que se transforma quando entra para a Moordale Secondary e Isaac é um novo morador que causa rebuliço quando se estabelece no estacionamento de trailers em que Maeve mora.

O projeto é criação de Laura Nunn (Pregnant Pause, Radiance) e a primeira temporada está disponível na Netflix.