Segundo livro infantil da médica Anita Rocha será lançado em Salvador

A médica anestesiologista baiana Anita Rocha lança neste sábado (28), no Palacete das Artes, às 15h, o livro A Viagem de Flor, que conta a história de uma borboleta que voa em busca de amizades e ajuda a iluminar a escuridão de seres que vivem em um reino distante. Através da história, a autora aborda assuntos que afligem as crianças e transmite aos pequenos leitores uma lição de esperança.

O livro é o segundo volume de uma trilogia que aborda conceitos relacionados à saúde. A tarde de autógrafos terá contação de histórias, pintura artística, música, pipoca e algodão doce. O lançamento é beneficentee lucro obtido com a venda dos livros será doado aos Missionários da Fraternidade Cristã (MFRAC), que há mais de 40 anos dão assistência a crianças e jovens da periferia soteropolitana.

Para a criação do livro, a autora se inspirou em experiências da infância e adolescência. “Fui criada em uma cidade do interior, onde tive a oportunidade de estar em contato com a natureza e de ouvir histórias de minhas avós e meus pais. Traços dessas memórias de infância estão presentes no texto, que valoriza elementos como os vagalumes, os livros mágicos e as fadas”, destaca a médica.

A médica diz que uma das razões para se tornar escritora infantil foi o desejo de ajudar as crianças a enfrentar as dores durante o processo de tratamento. “Acredito que através do diálogo e de instrumentos lúdicos, podemos ajudar nossas crianças a desenvolverem habilidades emocionais de transformação e de recuperação diante das dificuldades da vida. A resiliência não é uma aptidão nata do ser humano, nem mesmo uma carga genética transmitida de pais para filhos: precisamos aprendê-la”.

SERVIÇO

Lançamento do livro infantil A Viagem de Flor

Quando: Sábado (28), 15 h

Local: Museu Palacete das Artes (Graça)

Autor: Anita Rocha (@draanitarocha)

Editora: Flamingo

Preço: R$ 49,90 - Também estará à venda o livro anterior da autora, A Transformação de Flor, por R$ 39,90

O valor das vendas será doado aos Missionários da Fraternidade Cristã (MFRAC)