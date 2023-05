Segundo suspeito de participar da morte de PM da Choque é morto pela polícia

O segundo suspeito de ter participado do crime que resultou na morte do policial militar Gleidson Santos de Carvalho, do Batalhão da Polícia de Choque, foi morto pela polícia na madrugada deste domingo (21). De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Militar, integrantes do batalhão receberam informações, via Disque Denúncia, de que um grupo de pessoas apontadas como responsáveis por assassinatos em Salvador estavam na rua São Carlos, em São Cristóvão.

Gleidson morreu na manhã de sexta-feira (19), durante um assalto à loja de celulares da qual era proprietário, no Parque Bela Vista. Outro suspeito já tinha sido morto pela polícia na noite de sexta-feira, em uma troca de tiros em Pernambués. Neste domingo, os policiais começaram a fazer buscas na região conhecida como Planeta dos Macacos até que localizaram os suspeitos. Ainda segundo a assessoria, os homens atiraram em direção aos policiais, quando perceberam a presença das equipes.

Em seguida, a PM revidou e, ao fim do confronto, um homem ficou ferido. O suspeito foi encaminhado ao Hospital Menandro de Faria, mas não resistiu aos ferimentos. Ele estava com uma pistola Taurus calibre 9mm e um tablete de maconha. O material apreendido foi apresentado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).