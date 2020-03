Segundo suspeito de queimar ônibus em Ondina é preso

Foi preso na tarde desta quarta-feira (4) o segundo suspeito de queimar um ônibus no bairro de Ondina. O homem, de 23 anos, que não teve o nome divulgado, foi encontrado no Calabar e possuía mandado de prisão em aberto por roubos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o suspeito foi localizado e preso por guarnições das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico após denúncias anônimas de moradores.

Apontado como um dos autores da queima do ônibus, o suspeito também tem passagem por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes e será levado para o sistema prisional.

"Nas primeiras horas da manhã evitamos um novo ataque a ônibus e agora chegamos a mais um suspeito. Agradecemos a população pelo apoio à polícia", destacou o comandante da Rondesp Atlântico, major Edmundo Assemany Júnior.

Relembre

O início da noite desta terça-feira (3) foi de terror para moradores do bairro de Ondina, além de motoristas e principalmente passageiros de dois ônibus que passavam pela marginal da Avenida Oceânica, na entrada da Rua Sabino Silva. De acordo com o motorista de um dos ônibus, cerca de 20 homens, quase todos jovens, bloquearam a passagem com placas no chão e promoveram um ataque aos veículos utilizando armas, fogo e pedras.

Neste ataque, além de um suposto tiroteiro, um coletivo acabou incendiado e outro apedrejado na altura do Largo do Camarão, que fica perto de uma das entradas da comunidade do Calabar. Ainda segundo o motorista, dois homens entraram armados no segundo ônibus e ameaçaram os presentes, que foram forçados a descer. Em seguida, os criminosos começaram a apedrejar o veículo.

"Ele nem esperou a gente descer. Ele pegou uma pedra e jogou do lado do motorista. Eu falei para o motorista pegar a sacola e só deu tempo disso. Aí eles apedrejaram e a gente correu sem nem saber onde foi parar os passageiros. O motorista nem sabe como abriu as portas. Foi muito rápido e eram tudo jovem", contou uma cobradora, que relatou ainda a ocorrência de tiros.

Armados

Um vídeo feito por moradores de um prédio vizinho mostra a situação no outro coletivo, que acabou incendiado. Os passageiros também foram forçados a deixar às pressas. Na frente do veículo, dá para ver uso de fogos de artifício e, possivelmente, disparos de armas de fogo. Veja abaixo.

Ainda segundo o motorista ouvido pela reportagem, os dois ônibus estavam lotados porque era horário de pico.

Um morador da região, que também não quis ser identificado, disse que estava em casa quando ouviu o barulho e desceu para entender o que havia acontecido. Ele disse que o ruído foi, de fato, como se estivessem soltando rojões de fogos de artifício.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o ônibus do Consórcio Salvador Norte (CSN) ficou completamente destruído. Uma parte da via foi bloqueada logo após o ataque, para evitar que as explosões do veículo do Consórcio Salvador Norte (linha azul) atingissem outros veículos.

Às 20h30, o Corpo de Bombeiros já havia controlado o fogo. No entanto, parte da fiação elétrica de postes foi comprometida pelas chamas.

Policiais militares da 12ª CIPM (Rio Vermelho) e do batalhão da PETO que foram chamados para atender a ocorrência não quiseram falar com a nossa equipe. Na área, há várias câmeras. Investigadores fotografaram o local e devem recolher imagens que possam identificar os envolvidos.

Na noite de segunda (2), um grupo com encapuzados havia parado um ônibus, atravessado na rua e ateado fogo em objetos na outra entrada da comunidade, na Avenida Centenário, a cerca de 2 km de distância. A manifestação teria relação com a morte de um jovem (ver mais abaixo). Na ocasião, ninguém ficou ferido, mas também houve pânico entre passageiros.

Morte no Calabar

Morto na noite da última segunda-feira (2) durante confronto com a Polícia Militar no bairro do Calabar, Marcos Vinicius Ramos Salomão, 21 anos, teve o corpo liberado para o cemitério Campo Santo no início da tarde desta terça (3). O rapaz foi socorrido por policiais para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas chegou ao local sem vida.

De acordo com o boletim de ocorrências do posto policial da unidade, a vítima foi baleada no abdômen e costas na Rua Direta do Calabar, e não resistiu aos ferimentos. Ainda conforme o boletim, com o socorrido, foram encontrados um revólver calibre 38 e uma quantidade de drogas não informada.

O registro do fato foi feito na Corregedoria da Polícia Militar já que o homem não foi conduzido pelos agentes, informou a corporação. Com o registro na Corregedoria, a PM irá averiguar se o trabalho ocorreu de acordo com a postura ética adequada ao policial militar.

Segundo a polícia, equipes de Rondas Especiais (Rondesp) estavam no local quando se depararam com seis homens armados que, ao avistarem a presença dos policiais, efetuaram disparos e fugiram do local. No revide, um deles foi atingido e socorrido para o HGE, mas já deu entrada na unidade sem vida.

Em nota, a Polícia Militar informou que por volta das 17h30 de segunda-feira (2), quando policiais militares da Rondesp Atlântico realizavam o policiamento tático na localidade conhecida como Camarão, no bairro do Calabar, foram recebidos por disparos de arma de fogo efetuados por um grupo de indivíduos armados.

"Após o revide, a guarnição percebeu que havia um dos acusados caídos ao solo, sendo imediatamente socorrido ao Hospital Geral do Estado, mas não resistiu aos ferimentos. Foram apreendidos com ele um revólver de calibre 357, 11 pinos de cocaína e 12 papelotes de maconha", afirmou a PM, em nota.