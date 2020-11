Segundo turno: conheça quem vai votar e concorrer neste domingo na Bahia

Ao todo, 631.725 eleitores são aguardados nas urnas das duas cidades onde haverá segundo turno na Bahia para a escolha dos novos prefeitos. A votação acontece neste domingo (29) das 7 às 17h. O horário de votação foi estendido em razão da pandemia e até as 10h a votação é preferencial para idosos e eleitores dos demais grupos de risco.

Em Vitória da Conquista, 231.176 eleitores estão aptos a votar. A cidade possui 587 seções eleitorais distribuídas em 171 locais de votação. Com 100% de mesários voluntários, o município da região Sudeste da Bahia contará com o apoio de 2.348 pessoas.

O eleitorado da cidade é composto 55% de mulheres. 16 eleitores usam nome social e 962 tem deficiência. 45% têm entre 25 e 44 anos. 54% dos votantes se declaram solteiros enquanto 38% se declaram casados. Quanto à escolaridade, a maioria (26,16%) tem ensino médio completo. 24,12% têm ensino fundamental incompleto e 12,51% não completaram o ensino médio.

Em Feira de Santana, o eleitorado é de 400.549 pessoas. A cidade da região do Centro-Norte tem 952 24,12% têm ensino fundamental incompleto e 12,51% não completaram o ensino médio. seções eleitorais em 185 locais de votação e terá o apoio de 3.808 mesários para a realização do pleito.

Quem vota em Feira também é uma maioria feminina com 54% do eleitorado composto por mulheres. 9 pessoas usam nome social e 3.309 tem alguma deficiência. 59% dos eleitores são declaradamente casados, enquanto 34% se dizem solteiros. No quesito escolaridade, 35,38% têm o ensino médio completo.20,08% têm ensino fundamental incompleto e 12,74% não completaram o ensino médio. Quanto à idade, assim como em Conquista, 45% têm entre 25 e 44 anos

Os protocolos de segurança adotados no primeiro turno ficam mantidos por conta da pandemia de coronavírus. De acordo com a coordenadora de Planejamento de Eleições e de Logística (Coele), Ana Maria Parcero, o TRE-BA seguirá as medidas estabelecidas no primeiro turno, com o objetivo de promover votações seguras. O Tribunal enviará reforço de equipamentos de proteção individual aos dois municípios, tanto de máscaras quanto de álcool em gel. Assim como no primeiro turno, os eleitores só serão admitidos para votar se estiverem usando máscara.

Nas duas cidade, os confrontos serão entre candidatos do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e o Partido dos Trabalhadores (PT). Conheça abaixo um pouco dos candidatos.

Feira de Santana

Colbert Martins tenta reeleição (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Colbert Martins (MDB)

Formado em Medicina pela Ufba, tem 68 anos, é casado, tem dois filhos e tenta a reeleição. Foi deputado estadual entre 1991 e 1995 e deputado federal por três legislaturas: 1997 a 1999, 2003 a 2007, 2007 a 2011 e suplente de deputado federal entre 2015 e 2019.

Zé Neto é Deputado Federal (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Zé Neto (PT)

Formado em Direito pela Ufba, tem 56 anos, é casado e pai de duas filhas. Foi eleito vereador de Feira, em 2000 e disputa pela quinta vez a prefeitura da cidade. Em 2002, ele foi eleito deputado estadual, sendo reeleito em 2006, em 2010 e em 2014. Já nas eleições de 2018 conquistou uma vaga de deputado federal.

Vitória da Conquista

Herzem Gusmão busca se reeleger em Vitória da Conquista (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Herzem Gusmão (MDB)

É formado em Direito, mas escolheu o jornalismo como profissão. Tem 72 anos, é casado, pai de três filhos e tenta a reeleição. Entrou para a política em 2008, quando disputou a primeira eleição para prefeito. Em 2010 disputou uma cadeira na Câmara dos Deputados e novamente o cargo de prefeito, em 2012. Em 2014, foi eleito deputado estadual suplente, assumindo o mandato em março de 2015 – onde ficou por 15 meses.

Zé Raimundo é Deputado Estadual (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Zé Raimundo (PT)

Ele é graduado em Pedagogia e História e mestre em Ciências Sociais pela Ufba e doutor em História Econômica pela USP. Casado, pai de dois filhos, ele foi eleito vice-prefeito em 2000 e na metade do mandato assumiu a prefeitura. Se reelegeu em 2004. Foi eleito deputado estadual em 2011 e reeleito em 2015 e 2019.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro