Segundou: Larissa Luz é a entrevistada desta segunda-feira (08) de Joca Guanaes

A cantora, atriz, escritora, compositora e produtora musical biana Larissa Luz (@larissaluzeluz) é a convidada desta segunda-feira (08) do programa #Segundou apresentado por Joca Guanaes (@joca.a.guanaes) no Instagram @correio24horas a partir de 19h. Baiana de Salvador, Larissa falará sobre as transformações e inspirações da sua carreira.

No dia 16 de fevereiro, terça-feira de Carnaval, Larissa é uma das convidadas do programa Os Carnavais de Moraes, que será transmitido em todas as redes sociais do CORREIO a partir das 14h, em homenegam ao poeta Moraes Moreira, morto no ano passado.

Recentemente Larissa lançou o vídeo poema da música "Yemanjá é Preta!", que homenageia a orixá. Assista: