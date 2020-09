Segundou: Lu Tranchesi é convidada de Joca Guanaes nesta segunda (21)

Lu Tranchesi (@lutranchesi) é convidada de Joca Guanaes (@joca.a.guanaes) nesta segunda (21) do programa Segundou, que é exibido a partir das 19h no Instagram do CORREIO (@correio24horas). Ariana, ela é mãe de um menino de seis, Antônio, com quem compartilha momentos incríveis no Instagram, vistos pelos seus 739 mil seguidores. Essa troca diária com os seguidores já acontece há dez anos, quando Lu Tranchesi se tornou uma das primeiras e mais consistentes influencers do Brasil e segue até hoje.

Pela internet, ela opina, faz campanhas sociais, dá dicas que vão de moda à gastronomia, passando pelo valor que damos a coisas aparentemente pequenas, como arrumar um vaso de flores para deixar a casa mais feliz, à reflexões sobre a importância de cuidarmos da saúde mental, principalmente em momentos como os que estamos vivendo nos últimos meses.

