"Segurança" é a maior fantasia do Carnaval de 2022

Pesa sobre o governador do estado e sobre o prefeito da cidade de Salvador a responsabilidade de autorizar, ou não, nos próximos dias, a realização da parte (imensa) que nos cabe na maior festa pagã do planeta. Só na capital, em 2019, foram 1,7 milhão de pessoas nos seis dias de Carnaval. Sendo que o Carnaval da Bahia não é só em Salvador. Sendo que ainda estamos em pandemia, com nova onda assustando a Europa (e não só o Leste Europeu) justamente depois das férias de Verão deles, que nem de aglomerar direito gostam. Veja o tamanho - e a circunferência - do pepino, a quentura da batata que Rui e Bruno têm nas mãos

(Só pra você saber ou lembrar, a maior festa religiosa do planeta é o Kumbh Mela, que acontece a cada 12 anos, quando a cidade de Allahabad, no norte da Índia, recebe milhões de peregrinos. É um negócio impressionante com aqueles sadhus vivendo de luz, de braços levantados há décadas, cabelos enormes e unhas que nunca foram cortadas. Mas lá eles tão rezando.)

O próximo Carnaval será lindo demais e eu também já me vi (toda lambuzada de gliter, largada na avenida, atrás do trio de Luiz Caldas, beijando na boca e rouca de tanto cantar) nessa futura reedição do Carnaval carioca de 1919, aquele que foi o maior de todos, depois da pandemia da gripe espanhola. Carne em festa é tudo que eu também quero, depois desses anos difíceis de medo, isolamento e luto. ID, princípio do prazer e tal. Aí é que tá. A saúde humana também depende de - individual e coletivamente - equacionar desejo e realidade. Então, a pergunta é: quando será esse próximo Carnaval?

Já é agora, daqui a três meses? Estamos esperando a resposta. Nesse, eu não vou nem amarrada e tô querendo saber justamente pra me picar para o mais longe possível e desligar a tevê que, se não, pode dar vontade. Também para me isolar, ainda mais, nas semanas seguintes, fugindo dos vetores de contaminação e da nova cepa (mas também pode ser no plural) que, provavelmente, surgirá ali entre o Cristo da Barra e a Praça Castro Alves, em corpinhos dançantes e transantes, suados e não-vacinados porque, né, não se sabe o que tem dentro da vacina. Mas no pinto (e na xoxota), na boca, no suvaco dosotro, sabe. Aham. O ser humano, realmente, é muito interessante.

A verdade é que nenhum administrador/a público pode garantir segurança ao botar multidões nas ruas. Os que autorizaram prometendo mundos e fundos, cederam à pressão (não se esqueça de quem são os donos de muitas das escolas de samba) e estão arriscando, essa é a palavra. Senhor nenhum faz ideia do que pode acontecer nos dias seguintes ao encontro de multidões nas ruas de qualquer cidade. Talvez, pudéssemos projetar alguma segurança, não fosse o negacionismo que nos traz um grande número de não-vacinados, não-mascarados e resistentes ao passaporte de imunidade.

(Mesmo assim, só um conselho de infectologistas pode pensar nisso com propriedade.)

(No entanto, empresários que entendem de trios, atrações, camarotes e venda de abadás é que querem apitar o jogo. Senta lá, Cláudia, que você sabe é de dinheiro, não de saúde pública.)

O BATV trouxe o resultado de uma pesquisa que diz que 60% dos baianos não querem Carnaval em 2022. Talvez, essas pessoas, assim como eu, estejam interessadas em temas mais urgentes que parecem ofuscados pelo sol de quase verão. Vulgo "há coisas mais importantes a discutir". Aos subitamente preocupados com os mais pobres que vivem desse grande negócio, lembro que nenhum pobre "vive" desse grande negócio. Sobrevivem por alguns meses, no máximo. A solução para a pobreza não é botar isopor de cerveja na Barra, mas fazer valer os direitos garantidos por lei com cofres públicos, dinheiros públicos e mecanismos públicos de assistência social. Como diria Suassuna, "a mim, vocês não me enganam, não".

Há lugares no mundo onde nem há Carnaval e Carnaval é só uma vez por ano, sendo que a fome bate todo dia, em todo mundo. Uma festa anual está longe de ser algo que resolva a vulnerabilidade de qualquer pessoa. Na mão de pobre, dinheiro dura pouco. As condições de trabalho dos pobres no circuito do Carnaval são discutidas todos os anos. Não é para eles essa festa que, no máximo, traz um "bico" a quem topa passar dias acampado no asfalto, pra não perder o lugar. É claro que movimenta a economia, mas o fato é que se coloca esse discurso social na comissão de frente porque acham feio assumir que não se quer passar mais um ano sem o enriquecimento de quem já é rico. Custe o que isso custar. A pressão é essa aí, todo mundo sabe.

A pior coisa foi não ter nascido burra. Adoraria a paz de comer qualquer régue e achar que os detentores de poderes estão ali por uma sabedoria superior. Deve ser gostosa a segurança que isso dá e nem me importaria com o eterno risinho na cara e em repetir "só alegria", diante de qualquer migalha de vida que viesse parar em minhas mãos. É esse tipo de interlocutor/a que se desvia para "mas no Rio vaitê Carnaval" enquanto, veja bem: o governo de Singapura acaba de anunciar que suspendeu o atendimento médico gratuito para vítimas de covid-19 que não se vacinaram por opção. Achei absolutamente genial.

Cada um com suas referências e prioridades. O que eu quero saber é por que o SUS precisa dar conta da doença de quem rejeitou, porque quis, a vacina oferecida gratuitamente em ampla campanha? Adoece, agrava e paga o tratamento, ué. Também tô interessada em anotar quando as crianças serão vacinadas e doida pra entender por que ainda não se cobra passaporte de imunização em espaços fechados. Mais: quais são, objetivamente, os parâmetros utilizados para a queda de cada um dos protocolos sanitários da pandemia, inclusive o das aulas online. Cadê o Lattes - em infectologia, microbiologia e/ou saúde pública - de quem autoriza essas decisões?

Outra coisa a ser informada é como se controlaria o acesso de "só vacinados" nos circuitos de Carnaval, caso a festa seja liberada. Nos totens de acesso ao circuito como se as pessoas não se aglomerassem, loucamente, nas próprias filas e no entorno? É sério isso? Teria comissão de psicólogos/as pra discutir "passaporte de vacinação oprime" com cada negacionista bêbado que chegasse? Olhe, me deixe. Uma ideia tão realista quanto a minha de adotar gatas, mas não permitir que elas subam em camas e sofás. Apenas uma impossibilidade.

Fazer Carnaval é maluquice, descolamento da realidade, até que consistentes estudos em saúde provem o contrário. Com dados, contas, probabilidades. Um assunto que não deve ser tratado com dono de bloco nem empresário, nem setor de hotelaria, nem empresas aéreas. Nem com você leigo nem comigo leiga, claro. Tem que sair todo mundo da sala, parar de fazer barulho e deixar que trabalhe quem entende do riscado, pelo tempo que for necessário. Daí, esse povo apresenta dados, assume a responsabilidade, e decisões são tomadas de acordo com a ciência que foi a única coisa que trouxe qualquer resultado positivo até aqui, nesse tempo tão complicado.

Qual o problema de o Carnaval acontecer em julho, por exemplo, se os estudos apontarem que assim será seguro? Por enquanto, não há como decidir sem que se assuma o risco de gestar, durante a festa, uma nova catástrofe. Você me acha exagerada? Seu direito, claro. Aqui, do meu (também) direito de pensar, só lhe digo o seguinte: no panorama atual, "segurança" é a maior fantasia do Carnaval de 2022. Sem esquecer, nem por um segundo, a ironia contida nas aspas.