Seguranças de áreas externas de mercados do Grupo Carrefour vão usar bodycams

O Grupo Carrefour Brasil informou nesta quarta-feira (17) que vai passar a exigir uso de câmeras corporais por todos os agentes de segurança que atuam nas áreas externas de suas lojas no país. A decisão foi anunciada após um caso de agressão a um casal ser registrado em um mercado da Rede Carrefour em Salvador no início desse mês.

O grupo já havia implementado em 2021 uso das bodycams nas lojas de bandeira Carrefour, para fiscais de prevenção que trabalham dentro dos estabelecimentos e são empregados da empresa.

Agora, o uso será expandido para os fiscais das lojas de demais bandeiras do grupo (Sam’s Club, BIG e BIG Bompreço)e para seguranças terceirizados de áreas externas. A previsão é que a medida seja implementada em todas as unidades até o final do ano.

O Carrefour informou ainda que até o fim de maio, todos os profissionais, internos ou externos, vão concluir o ciclo anual do programa "Eu pratico respeito", um treinamento focado em atendimento ao cliente.

“A integração com o Grupo BIG aumentou em 30% o nosso número de lojas e funcionários, exigindo uma enorme dedicação para que possamos promover o alinhamento de culturas, protocolos, políticas e contratos. Seguimos absolutamente comprometidos com o combate ao racismo em todas as unidades do Grupo”, afirmou a CEO do grupo, Stephane Maquaire.

Restruturação

O Carrefour anunciou também uma grande reestruturação na diretoria da empresa, buscando ter uma maior representativa de profissionais negros em posição de liderança.

A área de Gestão de Riscos será dividida em duas diretorias:

- A diretoria responsável pela gestão da segurança do segmento do Varejo (bandeiras Carrefour, BIG, BIG Bompreço e outras marcas) será liderada pela primeira vez por uma mulher negra. Valdilea Oliveira está há 28 anos no Grupo Carrefour Brasil e foi recentemente promovida para exercer essa função.

- A diretoria responsável pela área Corporativa e Atacadão ficará a cargo de Elizeu Lucena, profissional com a carreira toda construída em torno da área de segurança e riscos.

O grupo decidiu criar, ainda, as diretorias de Comunicação e de Relações Institucionais e Equidade Racial, que serão capitaneadas por executivos negros.

- Naira de Paula, que é jornalista e está no Grupo há mais de 2 anos, foi promovida a Diretora de Comunicação e passa a ser responsável pela estratégia de relações públicas e marketing institucional do Grupo.

- Claudionor Alves, que chegou ao Grupo Carrefour Brasil em fevereiro de 2021 como Diretor de Prevenção, passa a capitanear a nova Diretoria de Relações Institucionais e Equidade Racial. Entre as responsabilidades de Claudionor, está a de promover o diálogo com lideranças e entidades voltadas à luta antirracista, buscando a troca de experiências e garantindo a visibilidade, frequência e constância das ações do grupo contra o racismo, com total transparência em todos os processos.