Seguranças são baleados em tentativa de assalto no Itaigara, em Salvador

Dois homens que trabalham com segurança privada foram baleados da tarde deste sábado (8), no bairro Itaigara, em Salvador, durante tentativa de assalto. Equipes das polícias Militar e Civil fazem buscas na região, na tentativa de capturar os suspeitos. De acordo com a polícia, os trabalhadores reagiram a ação dos criminosos e acabaram atingidos.

Policiais da 13ª CIPM, da Rondesp Atlântico e do DHHP participam da ação policial. Câmeras de segurança e informações sobre o veículo utilizado pelos criminosos estão sendo analisadas, de acordo com a polícia.

Informações sobre os autores da tentativa de roubo devem ser enviadas para o Disque Denúncia da SSP, através do telefone 181. A ligação é gratuita e o denunciante não precisa se identificar.