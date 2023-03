SEI lança novos aplicativos de geoinformação em evento on-line

A plataforma SEIGEO, portal oficial de geoinformação da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), disponibiliza para os usuários dois novos aplicativos: o Storymap da Base Cartográfica de Referência do Estado da Bahia e o Mapa Interativo do Uso e Cobertura das Terras. As ferramentas serão lançadas em evento on-line, a ser realizado no dia 30 de março, às 15h, no canal SEI Bahia, no YouTube.

Foto: Divulgação

O evento integra o projeto GeoDay – encontros virtuais realizados em parceria com a Comissão Estadual de Cartografia do Estado da Bahia, reunindo especialistas, pesquisadores e interessados nas atualizações das discussões, tecnologias e recursos disponíveis no âmbito da cartografia oficial, geoprocessamento, mapas e demais recursos de geoinformação.

A programação inclui uma breve saudação do diretor-geral da SEI, José Acácio Ferreira, e do diretor de Informações Geoambientais da SEI, Cláudio Pelosi, seguidas das apresentações dos novos aplicativos pelos responsáveis, os coordenadores Fábio Sampaio e Anderson Oliveira e a técnica Eliza Maia.

Produtos

O Storymap da Base Cartográfica de Referência do Estado da Bahia, realizado pela Coordenação de Cartografia e Geoprocessamento, conta de forma breve a história do planejamento, elaboração e disponibilização da base nas escalas 1:25.000 e 1:50.000, lançadas em 2022 pela SEI. Em convênio com a Diretoria de Serviço Geográfico do Exército Brasileiro foram mapeadas mais de 300 classes das categorias de Hidrografia, Relevo, Vegetação, Sistema de Transporte, Energia e Comunicações, Abastecimento de Água e Saneamento Básico, Educação e Cultura, Estrutura Econômica, Localidades, Pontos de Referência, Limites, Administração Pública e Saúde e Serviço Social. O Storymap orienta, também, como utilizar o modelo conceitual para o melhor aproveitamento dos dados.

O Mapa Interativo do Uso e Cobertura das Terras reúne a base de dados do projeto Uso e Cobertura das Terras, estudo sistemático realizado por meio da Coordenação de Recursos Naturais e Ambientais (CRNA), que tem como objetivo reconhecer as formas de ocupação e uso do território baiano, seja por aspectos naturais ou atividades antrópicas, fornecendo um retrato do espaço territorial com base nas dinâmicas atuais. Os estudos fornecem subsídios às ações do planejamento regional, permitindo compreender os padrões de organização do espaço. Ferramenta imprescindível ao planejamento e ordenamento territorial.

Os mapas são elaborados pela SEI desde a década de 1980, e as primeiras bases de dados foram produzidas na escala 1:500.000. A partir de 1998, passaram a ser produzidas na escala 1:250.000. Com a evolução tecnológica e a construção de novos sistemas orbitais, possibilitou-se a agregação de bases cartográficas mais precisas e insumos com resoluções cada vez maiores, o que permitiu dar uma resposta mais eficiente em escalas de maior detalhe 1:100.000, como é o caso da Bacia do Rio Grande, publicado em 2019, e da Bacia dos Rios Corrente e Margem Esquerda do Carinhanha, a ser publicada em 2023.

A plataforma SEIGEO pode ser acessada no site da SEI: www.sei.ba.gov.br.