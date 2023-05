Seis homens são presos em Conceição de Feira durante operação da Polícia Civil

Seis suspeitos de envolvimento com grupos criminosos foram presos durante a "Operação Outono", deflagrada pela Polícia Civil em Conceição de Feira. O grupo apreendido nessa quinta-feira (11) estaria envolvido com tráfico de drogas e homicídios.

Além do sexteto, um adolescente também foi apreendido.

Os policiais civis cumpriram um mandado de prisão preventiva, prenderam cinco pessoas em flagrante e cumpriram cinco mandados de busca e apreensão.

Com os suspeitos foram apreendidos uma pistola .380 com adaptador de rajada e um carregador com 15 munições intactas. Também foram encontrados três revólveres calibre 38 e 24 munições, uma espingarda calibre 12, com sete cartuchos, além de porções de maconha e cocaína.

“A rivalidade entre grupos criminosos resultou em homicídios, os quais têm essas pessoas que foram alvos da operação como suspeitas de participação nos crimes. As investigações vão continuar, para identificar e prender outros possíveis envolvidos”, afirmou o coordenador da 3ª Coorpin.