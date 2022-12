Seis homens são suspeitos de participar de célula neonazista

Seis homens, suspeitos de participar de uma célula neonazista em São Miguel Oeste, em Joinville, Santa Catarina, se tornaram réus após o Ministério Público do estado (Mpsc) ter realizado uma denúncia.

A Justiça converteu as prisões temporárias do grupo em preventivas. Os seis estão presos desde o dia 20 de outubro, de acordo com informações do jornal Estadão. O juiz que investiga o caso, Márcio Luiz Cristofoli, informou que há elementos suficientes para abertura da ação penal.

“Os fatos narrados na inicial, em tese, são considerados crimes, mostrando-se, a rigor, típicos, antijurídicos e culpáveis”, diz um trecho da decisão.

O grupo foi localizado após Douglas Alexandre Einsweiller ter sido preso em flagrante por tráfico de drogas. A Polícia Civil, então, encontrou diversos materiais no computador do suspeito com apologia ao nazismo, violência sexual, discurso de ódio a minorias, além de pornografia infanto-juvenil e maus-tratos a animais.