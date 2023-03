Seis locais que vão mudar o seu astral em Salvador

A capital baiana mistura cores não apenas nas ruas, mas também dentro de cafeterias criativas, galerias de arte, botecos, terraços e até em espaços de coworking. Cada um desses ambientes utiliza as cores com diferentes intenções, para que sensações como concentração, bom humor e relaxamento aconteçam. Para comemorar os 474 anos da cidade, aproveite:

Pena Cal Galeria

@penacalgaleria

A galeria é referência em arte contemporânea na Bahia, mantendo em seu acervo obras de importantes artistas brasileiros. Anualmente realiza exposições entre grandes e novos talentos. As obras vão desde quadros até esculturas, misturando cores. No Instagram da marca, estão sempre imagens dos quadros e afins nas casas dos clientes, exibindo criatividade e inspirando nas decorações.

Local: Alameda das Espatódeas, 479 - Caminho das Árvores

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta: 9h às 18h; sábado: 9h às 13h

Pena Cal Galeria na Alameda das Espatódeas (Foto: Divulgação)

Boteco do França

@botecodofrancarv

Situado no Rio Vermelho, bairro boêmio, o boteco tem vista privilegiada para o mar e muros cobertos de mosaicos. Ele é um clássico "botequinho de calçada”, que também possui um espaço interno para atender todo o tipo de clientela. A gastronomia é requintada e tematizada com o espaço. Além das cores diferentes nas paredes em cada área do espaço, ainda há inclusão de quadros e outras obras que deixam a experiência colorida ainda mais recheada.

Local: R. Borges dos Reis, 24-A - Rio Vermelho

Horário de funcionamento: Segunda a quinta: 12h às 2h; sexta e sábado: 12h às 3h; domingos: 12h à 1h

Boteco do França no Rio Vermelho (Foto: Divulgação)





Solange Café

@solangecafe_oficial

A cafeteria, situada no bairro da Graça, é um show de arte para quem ama cores, decoração vintage e literatura. Para além das paredes pintadas de tons quentes e vivos, o local é enfeitado com diversas molduras criativas, pratos coloridos nas paredes e obras de porcelanato. Frases escritas com giz também trazem alegria e reflexões em cada canto. As áreas internas e externas ganham cores diversas, como vermelho e amarelo. As comidas e as bebidas também seguem o mesmo padrão diversificado: bolos, salgados, sorvetes, biscoitos e, é claro, o cafezinho da casa.

Local: Rua da Paz, 18 - Graça. Tem um Café Solange também na Pituba.|

Horário de funcionamento: Todos os dias: 8h às 21h20

Solange Café na Graça (Foto: Divulgação)





Innova Coworking Salvador

@corporacaoinnova

O local é especializado em adaptar experiências de trabalho. Inclui desde salas para apenas uma pessoa até um pequeno anfiteatro para apresentações, além de ambientes para a recepção de times completos. O espaço inclui estações de trabalho e salas de reuniões com cores vivas, como laranja, verde e amarelo, feitas para despertar a atenção e manter cada integrante sempre atento. Os tons, porém, costumam estar equilibrados com cores sóbrias e separados em cada área, para que não haja poluição visual.

Local: Rua Frederico Simões, 447 - Torre Nova Iorque - salas 2504 a 2512

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta: 8h às 21h

Site: https://www.oond.com.br espacos/innova-coworking-salvador

Innova Coworking (Foto: Divulgação)





Empório Decor

@emporiodecoroficial

O Empório Decor é um espaço de coworking que mistura locais como cozinha, estúdio, auditório e estações de trabalho. O empório usa cores vibrantes em tapetes, cadeiras, pontos decorativos e em ou-

tros detalhes, enquanto deixa o resto do ambiente mais leve e sóbrio. Os tons utilizados são pensados para ajudar na criatividade, como é o caso da cor laranja, e gerar sensações de bem-estar para quem está trabalhando. Além disso, o espaço inclui muito verde, para cola-

borar com a concentração.

Local: Avenida Cardeal da Silva, 111

Horário de Funcionamento: Segunda à sexta: 08:00, 18:00; e sábado: 09:00 - 17:00

Empório Decor na Avenida Cardeal da Silva (Foto: Divulgação)





Larri Bistrô

@larribistro

Localizado na Ladeira da Barra, o bistrô conta com um terraço que possui uma vista privilegiada da Baía de Todos-os-Santos. O restaurante é coberto por cores naturais extremamente vivas, como o verde da

folhagem que o cerca e o azul do céu e do mar. com certeza, um excelente lugar para desanuviar, estudar ou trabalhar.

Local: Avenida Sete de Setembro, 401, Ladeira da Barra, Aliança Francesa - Barra.

Horário de Funcionamento: Terça a sexta: 16h à meia-noite; sábado: 12h à meia-noite; domingo: 12h às 19h

Larri Bistrô na Ladeira da Barra (Foto: Divulgação)

