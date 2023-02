Seis mil policiais vão fazer segurança no Carnaval do Interior

A cidade de Itacaré, no sul da Bahia, foi a escolhida pelo Governo do Estado para o lançamento do Carnaval do Interior. Cerca de seis mil policiais vão participar do evento esse ano. A previsão é que pelo menos 60 cidades da Bahia façam a festa de Carnaval esse ano, além de Salvador.

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, participou do evento, que contou com show de Daniela Mercury.

“Itacaré é uma cidade de grandes belezas e com turismo forte. Assim como vai acontecer nos demais municípios, reforçamos o policiamento e dispomos de tecnologias para que tudo ocorra dentro do planejado, afinal depois de dois anos sem Carnaval, as pessoas estão ansiosas e a expectativa é grande", disse Werner.

O governador do estado, Jerônimo Rodrigues, destacou que o governo reserva o maior investimento do Carnaval para a segurança pública. "Estamos nos esforçando muito para ser o melhor Carnaval dos últimos tempos e garantir a segurança dos foliões é, sem dúvida, prioridade", disse ele.

O evento de abertura foi encerrado com o show de Daniela, na Praça São Miguel.