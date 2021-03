Seis motivos para acreditar na remontada do Barcelona contra PSG

O dicionário Michaelis define "déjà-vu" como "aquilo que dá a impressão de já ter sido visto". Apesar de ter um sentido de ilusão, o torcedor do Barcelona espera de fato viver um momento de glória nesta quarta-feira (10), diante do Paris Saint-Germain, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Isso porque o time espanhol que entra em campo às 17h tem pela frente uma situação muito parecida com a que enfrentou há quatro anos, quando encarou o mesmo PSG, também pelas oitavas de final da competição europeia, e tinha um grande resultado para reverter. Um 4x0 para os franceses na ida dava sinais de disputa resolvida, mas no épico jogo da volta, no Camp Nou, que completou exatos quatro anos na segunda-feira (8), o resultado foi uma goleada catalã por 6x1 e classificação comemorada como se fosse um título.

Naquele 8 de março de 2017, o Camp Nou lotado viu Suárez abrir o placar logo no início do jogo e o lateral esquerdo Kurzawa marcar contra, ainda no primeiro tempo. Com 2x0 no intervalo, o Barcelona partiu para cima no segundo tempo e conseguiu diminuir ainda mais a vantagem parisiense com gol de pênalti de Messi, em infração sofrida por Neymar. Com cinco minutos do segundo tempo e 3x0 no placar, a classificação já não parecia mais tão impossível, até que Cavani esfriou as expectativas barcelonistas no jogo e marcou para o PSG, aos 17 minutos.

Com o gol sofrido, o Barcelona precisava fazer outros três para se classificar às quartas de final. O jogo deu uma esfriada e a classificação do Paris parecia uma questão de tempo. A equipe francesa só não contava com a bela cobrança de falta de Neymar, aos 43 minutos do segundo tempo. Faltavam dois gols ainda, com tão pouco tempo. Três minutos depois, Neymar assumiu a cobrança do pênalti sofrido por Suárez e fez 5x1 para o Barça. Foi somente na última bola do jogo que Neymar cobrou falta na área, a zaga rebateu e, na sobra, o atacante brasileiro cruzou de perna esquerda para consagrar o polivalente Sergi Roberto, que se esticou todo para alcançar a bola, superar o goleiro Trapp e fazer a torcida enlouquecer.

Sergi Roberto marcou o improvável sexto gol do Barcelona em 2017

Foto: Reprodução/Twitter

Ao entrar em campo dessa vez, Lionel Messi e companhia precisarão reverter o 4x1 sofrido na partida de ida, em Barcelona. O craque argentino marcou o primeiro gol do jogo e colocou o time catalão em vantagem, mas depois só deu PSG. Mbappé empatou logo cinco minutos depois. No segundo tempo, o passeio. O francês marcou mais duas vezes e completou o hat-trick na partida. Além do camisa 7, o italiano Moise Kean também deixou o dele, o terceiro da equipe.

Pelo tamanho da missão quase impossível, os torcedores que gostam de superstição podem se apegar a números, coincidências ou até na esperança de que Messi tenha uma noite mágica na capital francesa. Ainda que a classificação do PSG esteja bastante encaminhada, o CORREIO lista seis motivos para o torcedor do Barcelona ainda acreditar em uma classificação para as quartas de final da Champions 2020/2021. Confira:

Mesma fase, mesmo adversário, (quase) mesmo placar

A maior das coincidências é que o Barcelona vai precisar fazer história novamente nas oitavas de final e de novo contra o PSG. Na situação anterior, os franceses venceram a ida por 4x0 e, sem o gol de Sergi Roberto no final, se classificariam por causa do gol fora de casa, mesmo se perdessem o confronto por 5x1. Este critério agora será fundamental para o Barcelona, pois o time catalão levou quatro gols na Espanha. Com os 4x1 contra, precisa vencer por quatro gols de diferença, ou por placares como 5x2 e 6x3, que deixam o placar agregado empatado, mas dá vantagem ao time de Messi por marcar mais gols no território adversário.

Histórico nos confrontos diretos

Se levar em conta os outros momentos em que as duas equipes se encontraram na Liga dos Campeões, o torcedor barcelonista pode ficar otimista com a classificação. Isso porque, nas outras quatro oportunidades em que estiveram frente a frente, o Barcelona se classificou em três delas, todas na fase milionária do PSG, já comandado pelo sheik Nasser Al-Khelaifi.

A única vez até então que o PSG passou do Barça foi na Champions 1994/1995, quando os dois se cruzaram nas quartas de final. Na ocasião, o PSG contava no time com o brasileiro Raí, que foi responsável por um gol e uma assistência no duelo decisivo, vencido pelos franceses por 2x1, após empate de 1x1 no jogo da ida.

Confira abaixo o retrospecto do confronto pela Liga dos Campeões, com 4 vitórias para cada lado e 3 empates:

Barcelona 1×1 PSG – Liga dos Campeões 1994/95 (Fase de grupos)

PSG 2×1 Barcelona – Liga dos Campeões 1994/95 (Fase de grupos)

PSG classificado

PSG 2×2 Barcelona – Liga dos Campeões 2012/13 (Quartas de final)

Barcelona 1×1 PSG – Liga dos Campeões 2012/13 (Quartas de final)

Barcelona classificado

PSG 3×2 Barcelona – Liga dos Campões 2014/15 (Fase de grupos)

Barcelona 3×1 PSG – Liga dos Campeões 2014/15 (Fase de grupos)

PSG 1×3 Barcelona – Liga dos Campeões 2014/15 (Quartas de final)

Barcelona 2×0 PSG – Liga dos Campeões 2014/15 (Quartas de final)

Barcelona classificado

PSG 4×0 Barcelona – Liga dos Campeões 2016/17 (Oitavas de final)

Barcelona 6×1 PSG – Liga dos Campeões 2016/17 (Oitavas de final)

Barcelona classificado

'Aniversário' da remontada

Para os que gostam de coincidências com datas, o jogo histórico de 2017 completou 4 anos na última segunda-feira (8). Mesmo com o calendário mais apertado neste ano por conta da pandemia, o calendário do futebol europeu ficou similar ao normal. O primeiro jogo, no Camp Nou, aconteceu também próximo à data do jogo de ida em 2017. Os confrontos de 2021 e 2017 ocorreram em 16 e 14 de fevereiro, respectivamente.

Ídolo como técnico

Na remontada, o Barcelona era treinado pelo espanhol Luis Enrique. Antes de conseguir o título da Champions 2014/2015 à frente do clube e se consagrar fora das quatro linhas, o ex-meia fez história também dentro do gramado, quando atuava como meio-campista. Em 1996, Luis Enrique trocou o Real Madrid pelo Barcelona e se tornou grande ídolo dos catalães, com lances emblemáticos em clássicos contra o ex-clube e seis títulos com a camisa azul e grená, incluindo o Campeonato Espanhol duas vezes.

Em 2021, o Barcelona também é treinado por um de seus grandes ídolos, o ex-zagueiro Ronald Koeman. O holandês fez parte do chamado "Dream Team", que conquistou a Liga dos Campeões (na época, chamada de Copa dos Campeões da Europa) na temporada 1991/1992. Foi dele, inclusive, o gol do título, em cobrança de falta. Ao todo, Koeman conquistou nove títulos com a camisa do Barça.

Placar elástico pré-decisão

Aqui vale o histórico do confronto e também o dos jogos que antecedem a decisão. Entre o jogo da ida e o da volta de 2017, o Barcelona teve quatro jogos, com quatro vitórias, 15 gols marcados e apenas três sofridos. O último deles foi um 5 x0 em cima do Celta de Vigo.

Já no intervalo do atual ano, o time também encontrou uma crescente na temporada e já disputa o Campeonato Espanhol nas primeiras colocações, após um início irregular. Foram os mesmos quatro jogos entre ida e volta da Champions, desta vez com três vitórias e um empate, mas com destaque para a classificação para a final da Copa do Rei, diante do Sevilla, em disputa tensa resolvida na prorrogação: 3x0 para os catalães após derrota por 2x0 na ida.

Confrontos entre a ida e a volta em 2017:

Barcelona 2x1 Leganés (Espanhol)

Atlético de Madrid 1x2 Barcelona (Espanhol)

Barcelona 6x1 Sporting Gijón (Espanhol)

Barcelona 5x0 Celta de Vigo (Espanhol)

Confrontos entre a ida e a volta em 2021:

Barcelona 1x1 Cádiz (Espanhol)

Barcelona 3x0 Elche (Espanhol)

Sevilla 0x2 Barcelona (Espanhol)

Barcelona 3x0 Sevilla (Copa do Rei)

"Sobreviventes" de 2017

Você lembra o time que foi a campo naquele 8 de março de 2017? Se compararmos com a equipe que começou o jogo de ida na atual Champions, apenas quatro jogadores estiveram presentes nas duas oportunidades: Ter Stegen, Piqué, Busquets e Messi. Além deles, o lateral Jordi Alba foi reserva em 2017 e titular em 2021, e o zagueiro Umtiti o oposto: começou o duelo histórico de 2017 em campo e, em 2021, assistiu do banco à derrota.

Outros dois personagens importantes daquela partida não estarão presentes, por outras razões. O brasileiro Neymar, melhor em campo naquele jogo, está do outro lado agora, mas fica de fora por conta de lesão. A razão é a mesma para tirar Sergi Roberto da partida. Ainda no Barça até hoje, foi dele o sexto gol do time catalão na ocasião. Na virada por 6x1, o técnico Luis Enrique foi a campo com: Ter Stegen, Mascherano, Piqué e Umtiti; Busquets, Rafinha Alcântara, Rakitic e Iniesta; Messi, Neymar e Suárez. Já nos 4x1, o 11 inicial de Ronald Koeman teve Ter Stegen, Dest, Piqué, Lenglet e Alba; Busquets, De Jong e Pedri; Griezmann, Messi e Dembélé.



*sob supervisão do editor Herbem Gramacho