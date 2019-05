Seis museus para visitar neste domingo

Talvez esta semana você tenha ouvido falar sobre exposições ou museus da cidade. Ou tenha até ido a algum deles para conferir a programação especial da Semana dos Museus - que termina neste domingo (19) - e faz um esforço para chamar atenção para estes espaços nem sempre tão valorizados quanto deveriam.



“Gostaríamos que este olhar se estendesse pelos outros dias do ano”, afirma João Carlos Cruz de Oliveira, diretor geral do IPAC, órgão estadual que administa museus como o Palacete das Artes , o Museu de Arte da Bahia (MAB) e Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM).

João Carlos explica que a Semana dos Museus é uma campanha internacional, que pensa estes espaços como centros de cultura. Este ano, a semana girou em torno da indagação Qual o Futuro da Tradição?, por aqui traduzida pela ótica do sertanejo.

Uma das mostras que se alinham ao tema é Imagens dos Vaqueiros da Bahia, que reúne fotografias de vários autores e está em cartaz no MAB , no Corredor da Vitória. “Queríamos chamar atenção para esta identidade cultural plural da bahiano, além do litoral” , reforça João, acrescentando que além das mostras, os museus estão localizados em prédios históricos que por si só já valem a visita.

Uma pena que o Solar do Unhão - onde fica o MAM - não está abrindo aos domingos. Mas há outras boas opções para quem quer fazer um programa diferente no dia hoje. Bem pertinho do MAB, por exemplo, tem o Palacete das Artes, que na parte da manhã oferece uma programação interativa, voltada para o bem-estar.

No Rio Vermelho, a melhor pedida é a casa que foi morada de Jorge Amado e Zélia Gattai e que, além do acervo permanente, está com a mostra O Futuro das Tradições em cartaz. O memorial é administrado pela preifeitura, assim como a Casa do Carnaval, na Praça da Sé, e os Espaços Carybé de Arte e Pierre Verger da Fotografia Baiana, ambos na Barra.

Juntos, os quatro espaços trazem uma visão contemporânea de personagens marcantes da cena cultural da cidade nas últimas décadas . Separe um tempinho com calma para cada um e aproveite.





1. Museu de Arte da Bahia - MAB

Está com três mostras em cartaz: Imagens dos Vaqueiros da Bahia, com imagens de vários fotógrafos, A Beleza do Inusitado, do artista José de Quadros e coletiva com trabalhos dos Alunos da Escola de Belas Artes (Ufba). Visitação gratuita das 14h às 18h. .

2. Casa do Rio Vermelho

Localizada na Rua Alagoi nhas, n 33, a agradável casa que foi morada de Jorge Amado e Zélia Gattai pede uma visita com calma, para explorar cada espaço e suas muitas referências. Só as cartas.faz o visitante viajar com o casal e seu grande número de amigos Visitação das das 10h às 17h. Entrada: R$ 20| R$10.

3. Casa do Carnaval

A memória da festa baiana se es palha pelos três espaços do museu, que aposta no audiovisual e na interatividade. e reproduz até aquelas barracas antigas da festa, que a gente amava. Não deixe de ir no terraço, que tem vista pra Baía de Todos os Santos. Visitação das 11h às 19h. R$ 30| R$ 15.



4. Espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana

Fica no forte de Santa Maria, na Barra, e homenageia a fotografia baiana a partir da obra de Pierre Verger . O acervo conta com 5 mil imagens, que são apresentadas em projeções ou através de aplicativos. Visitação das 11 às 19h. Entrada gratuita neste domingo (19). Às 15h tem visita guiada.

5. Espaço Carybé das Artes

Fica no forte São Diogo, na Barra e apresenta obras e o universo critivo do artista plástico Carybé, através de projeções. Visitação das 11 às 19h. Entrada gratuita neste domingo (19). Às 15h tem visita guiada.

6, Palacete das Artes

Localizado na Graça, o museu conta com programação especial, das 8h às 13h, com yoga para crianças e uma série de atividade para as mães. Das 14 h às 18h, pode ser conferida a mostra Día de Los Muertos en México. Gratuito.