Seis navios desfilam pela orla de Salvador em comemoração ao Dia da Marinha

O Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN) realizou nesta quinta-feira (15), em Salvador, uma Parada Naval com a participação de seis navios em comemoração ao Dia da Marinha, celebrado em 11 de junho.

Pela manhã, os navios foram reunidos nas imediações do Farol da Barra para a cerimônia de entrega das comendas da Ordem do Mérito Naval. Um dos contemplados foi o cantor Durval Lelys.

"Para mim é uma honra receber essa comenda da Ordem do Mérito Naval. Fico muito feliz em poder colaborar com a Marinha, que é uma instituição de grande respeito em nossa sociedade, principalmente a baiana. Eu fui convidado há um tempo atrás para participar da Campanha Legal no Mar, realizada pela Capitania dos Portos da Bahia durante o verão e a partir dali foi criada uma amizade muito grande", comemorou o cantor.

Reprodução/Redes sociais

Segundo o Vice-Almirante Antonio Carlos Cambra, Comandante do 2º Distrito Naval, a cerimônia realizada hoje ocorre no Brasil todo, nos nove distritos navais, e serve para agraciar os militares e civis que se destacam no trabalho diuturno da Marinha, no caso dos militares, e àqueles que colaboram com a nossa instituição sob diversos aspectos.

"A Batalha Naval do Riachuelo foi decisiva para que o Brasil saísse vencedor na Guerra da Tríplice Aliança. Apesar de estar sendo realizada hoje, é a cerimônia do Dia da Marinha, comemorado no dia 11 de junho", explicou o comandante.

Navios

A Corveta “Caboclo”, os Navios-Patrulha “Guaratuba” e “Gravataí”, os Navios Varredores “Araçatuba” e “Atalaia” e o Aviso de Patrulha “Dourado” iniciaram o desfile no início da tarde na praia de Ondina e percorreram as praias da Barra, Porto da Barra, Comércio e Ribeira.

A Corveta “Caboclo”, os Navios-Patrulha “Guaratuba” e “Gravataí” e o Aviso de Patrulha “Dourado” são subordinados ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Leste. Os Navios Varredores “Araçatuba” e “Atalaia” são subordinados ao Comando da Força de Minagem e Varredura.

Os Navios-Patrulha são usados para realizar o socorro e o salvamento marítimos, operações navais, patrulha costeira e inspeção naval. Já os Navios-Varredores são responsáveis por manter livres as linhas do tráfego marítimo da ameaça de minas navais ao longo do litoral.