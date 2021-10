Seis pessoas ficam feridas em acidente no teleférico da Mansão Wildberger

Um acidente no teleférico da Mansão Wildberger, no Corredor da Vitória, deixou sete pessoas feridas na tarde desta quinta-feira (14). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) está no local atendendo as pessoas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, nenhuma vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde. Dos seis envolvidos, cinco precisarão de atendimento ortopédico e um de controle de pressão arterial.

Segundo a Centro Integrado de Comunicações da Polícia (Cicom), não há informações sobre se as pessoas caíram do teleférico ou se o acidente foi com a cabine do equipamento. Entretanto, informações preliminares apontam que o teleférico despencou enquanto estava em funcionamento.

O equipamento leva os passageiros do edifício para um píer na base da encosta do Corredor da Vitória.