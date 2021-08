Seis pessoas são baleadas durante 'paredão' em Salvador

Por volta das 21h, uma festa "paredão" que acontecia na noite do último domingo (1) terminou em desastre no bairro da Mata Escura, em Salvador. Seis pessoas foram atingidas por disparos de armas de fogo após homens armados em um veículo prata passarem atirando.

De acordo com informações da 48ª CIPM, policiais militares da unidade foram acionados pelo Cicom para atender a uma ocorrência de pessoas alvejadas por disparos de arma de fogo na Rua Direto do Campo. No local, a guarnição constatou o fato, e populares relataram que seis pessoas que participavam da festa foram atingidas. Os feridos foram socorridos para a UPA de Santo Inácio e Hospital Geral do Estado. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

De acordo com informações da Polícia Civil, as apurações estão na fase inicial, portanto, não há detalhes sobre a autoria e a motivação. O caso deve ser investigado pela 11ªDT/Tancredo Neves.