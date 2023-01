Seis pessoas são esfaqueadas durante ataque em estação de trem em Paris

Pelo menos seis pessoas foram esfaqueadas em um ataque na cidade Paris, na França, nesta quarta-feira (11). O ataque aconteceu no terminal ferroviário Gare du Nord.

O suspeito de cometer o ataque foi baleado pela polícia e levado ao hospital com ferimentos graves. Ainda não há informações sobre o que motivou o crime.

A estação Gare du Nord é uma das mais movimentadas da Europa e uma importante ligação entre Paris, Londres e o norte da Europa. A área foi isolada após o ataque, que aconteceu por volta das 6h45 (horário local).

O ministro do Interior, Gérald Darmain, agradeceu, no seu perfil do Twitter, às forças de segurança pela ação rápida no crime.

Segundo a companhia ferroviária estadual, os feridos foram socorridos logo após a chegada dos serviços de emergência.

Apesar do ataque, a estação continua funcionando.