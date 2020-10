Seis PMs são presos acusados de extorsão em Salvador

Seis policiais militares foram presos sob acusação de extorsão na manhã desta segunda-feira (26) em Salvador. Além deles, um homem que não atua na polícia também foi preso.

Os acusados foram presos durante a “Operação Batedor”, liderada pela Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública (SSP) de combate à corrupção. Os mandados de prisão foram expedidos pela Vara de Auditoria Militar e 13ª Vara Criminal.

Todos os policiais presos eram lotados na 14ª Companhia Independente da PM (CIPM/Lobato). De acordo com a SSP, os homens são acusados de extorsão mediante sequestro, cometidos na maior parte das vezes no Subúrbio de Salvador. Eles eram investigados há três meses.

A ação que desarticulou o grupo envolveu as Corregedorias da Secretaria da Segurança Pública, da PMBA e da Polícia Civil, dos Departamentos de Polícia do Interior (Depin) e de Inteligência (DIP), da Coordenação de Operações Especiais da Polícia Civil, além do Departamento de Polícia Técnica.

De acordo com o corregedor da SSP, Nelson Pires, além das sete pessoas, foram apreendidas uma arma e celulares na ação. “Já recebemos informações de que os demais procurados devem se apresentar”, adiantou.

Pires acrescentou ainda que entre os alvos para essa operação estava o soldado Ítalo de Andrade Pessoa, morto no mês passado. “É importante lembrar que os responsáveis pela morte de Ítalo também foram presos pela Força Tarefa, na semana passada”, concluiu.