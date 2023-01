Seis presos são autuados após três mortes em presídio de Feira de Santana

Seis pessoas envolvidas nas mortes de três presos no Conjunto Penal da cidade, foram autuadas, informou nesta quarta-feira (11) a Secretaria da Segurança Pública (SSP). O crime no presídio aconteceu no sábado e desde então as polícias Civil e Militar têm feito ações para identificar envolvidos. Armas, granada e drogas foram apreendidas na cidade.

Além disso, 65 internos do Conjunto Penal foram transferidos, em operação realizada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, com apoio do Comando de Policiamento Regional (CPR) Leste.

De acordo com o titular da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Feira de Santana), delegado Roberto Leal, 21 internos da unidade penitenciária foram ouvidos em relação às mortes.

“Um preso assumiu a autoria do crime e outros cinco foram ligados ao delito durante as investigações”, explicou. Ele contou ainda que os suspeitos tinham cortes nas mãos.

Além disso, uma série de crimes acontecidos na cidade nos últimos dias também é investigada. As Delegacias de Homicídios também já têm indicativo da autoria, informou a pasta, sem dar mais detalhes sobre estes crimes.

Operação em bairros de Feira

Com os casos de violência, uma operação com intensificação de ações aconteceu nos bairros de Mangabeira e Conceição. Batizadação de Aeroleste, a operação é realizada pelo CPRL, em conjunto com o Comando do Policiamento Especializado (CPE), por meio do Grupamento Áereo e da Cipe Litoral Norte.

“Ampliamos o patrulhamento nos pontos mais críticos, onde houve aumento dos índices. Retiramos drogas e armas de circulação, e também fizemos várias abordagens, prisões em flagrante, e buscamos restabelecer a tranquilidade nessas localidades”, explicou o comandante do CPR Leste, coronel Piton.

O oficial contou ainda que 95 porções de maconha e cocaína, dois tabletes da erva e um de cocaína, uma granada, duas balanças, dois coletes balísticos e outros acessórios para o tráfico foram apreendidos nas ações pela PM.

Presos mortos

Segundo a Polícia Civil, os presos mortos foram identificados como Júlio César da Silva Rocha, de 31 anos, Everson Avelino de Jesus, de 23, e Marcos Antônio Vitória Nunes, de 32.

Depois do caso, o banho de sol foi suspenso na unidade prisional. De acordo com a direção, o crime tem relação com uma onda de homicídios que aconteceram nas 48h anteriores fora da unidade - entre sexta e sábado, seis homens foram mortos em Feira, incluindo um caso de duplo homicídio.

Em rondas, os agentes penitenciários encontraram três mortos, todos em um mesmo pavilhão. A suspeita é que o trio foi morto por conta de um racha em uma facção criminosa. Eles faziam parte do mesmo grupo.