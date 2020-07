Seis times disputam quatro vagas nas semifinais do Baianão

A primeira fase do Campeonato Baiano chega ao fim neste domingo (26), e a promessa é de emoção do início ao fim dos duelos decisivos. Depois de oito rodadas, nenhum dos dez participantes tem vaga garantida na semifinal do torneio. Se na parte de baixo na tabela o Jacobina já teve o seu rebaixamento confirmado, na parte de cima seis clubes disputam as quatro vagas no mata-mata.

O Jacuipense lidera, seguido pelo Bahia com os mesmos 15 pontos. O Leão do Sisal leva vantagem no saldo de gols (7 a 5). Os dois precisam só de um empate para confirmar a classificação às semifinais.

O Jacupa, inclusive, vai encarar uma equipe que ainda tem ambições. Recebe o Atlético, terceiro colocado, no Barradão. O Carcará chega empolgado após vencer o Bahia por 1x0 na rodada passada.

Enquanto isso, o Bahia encara o já eliminado Fluminense de Feira, no estádio de Pituaçu, e tenta retomar a liderança.O tricolor vai mandar à campo um time mesclado outra vez, já que encerrou o elenco de aspirantes durante a pandemia e agora divide as atenções com a Copa do Nordeste.

Outro confronto direto pelo G4 acontece na Arena Cajueiro. A Juazeirense, quarta colocada, visita o Bahia de Feira, quinto, e qualquer deslize pode ser fatal para ambos.

Também em Feira de Santana, mas no Joia da Princesa, o Vitória tenta evitar o vexame de ficar fora do mata-mata do Baiano pelo segundo ano consecutivo. O Leão, eliminado no Nordestão, enfrentará o Doce Mel e, além de vencer, torce contra os rivais para avançar.

Confira o que cada time precisa fazer para avançar de fase: