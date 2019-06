Seleção Brasileira define numeração para a Copa América; veja

A Seleção Brasileira definiu a numeração que os jogadores vão usar durante a Copa América. A relação foi divulgada pela Conmebol nesta sexta-feira (31), e a CBF manteve os mesmos números para 13 dos 14 atletas que estiveram no Mundial da Rússia, no ano passado.



O zagueiro Marquinhos, que usou o número 13 na Copa do Mundo, deixou a numeração para Daniel Alves e agora vai ser o camisa 4. Já Neymar, segue como o 10 da Seleção Brasileira. Entre os novatos, David Neres ficou com 7, Richarlison com a 21, e e Everton com a 19. O Brasil estreia na Copa América no dia 14 de junho, contra a Bolívia, no estádio do Morumbi, em São Paulo.

Antes, o time faz dois amistosos de preparação. O primeiro no dia cinco, contra o Catar, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e o segundo no dia nove, diante de Honduras, no estádio do Beira Rio, em Porto Alegre.