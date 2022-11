Seleção Brasileira é convocada para a Copa do Mundo; veja lista

A seleção brasileira está convocada para a Copa do Mundo. O técnico Tite divulgou a lista com os 26 jogadores nesta segunda-feira (7), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O maior torneio de futebol do planeta começará no próximo dia 20, no Catar, e tem final marcada para o dia 18 de dezembro.

A grande surpresa foi a presença do lateral-direito Daniel Alves. O baiano, de 39 anos, havia ficado fora da convocação para os amistosos contra Gana e Tunísia, os últimos da seleção antes da Copa.

Jogador de confiança de Tite, Dani Alves se transferiu para o Pumas, do México, em junho desse ano, e vem de uma temporada com apenas 12 jogos. O time foi eliminado do campeonato nacional, e o lateral ficou sem calendário. Com isso, tem treinado no Barcelona B desde o mês passado. Além dele, há outro baiano na lista: o zagueiro Bremer.

"O critério do Daniel Alves é o critério de todos. Ele premia qualidade técnica individual, premia seu aspecto físico e traz seu aspecto mental. Tal qual os outros. Alguns com mais de uma qualidade, outros com mais de outra", disse Tite.

Outros dois jogadores que também não foram chamados para os últimos amistosos e estão na lista de Tite, além de Dani Alves, são os atacantes Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, ambos do Arsenal.

Entre os 26 nomes, apenas três atuam no Brasil. O goleiro Weverton, do Palmeiras, o meia Everton Ribeiro e o atacante Pedro, ambos do Flamengo.

Cabeça de chave do grupo G, o Brasil vai estrear no dia 24 de novembro contra a Sérvia, às 16h, no estádio Lusail. Em seguida, encara a Suíça, no dia 28, às 13h, no estádio 974. A seleção fecha a fase de grupos no dia 2 de dezembro, contra Camarões, de volta ao Lusail.

Os 26 convocados já se apresentam na próxima segunda-feira (14), em Turim, na Itália. A equipe vai treinar por cinco dias no CT da Juventus antes de embarcar pra Doha, no Catar, no dia 19.

A agenda da seleção na fase de grupos da Copa do Mundo:

Brasil x Sérvia - 24 de novembro - 16h, no estádio Lusail, em Lusail;

Brasil x Suíça - 28 de novembro - 13h, no estádio 974, em Doha;

Camarões x Brasil - 2 de dezembro - 16h, no estádio Lusail, em Lusail;

Veja os 26 convocados do Brasil para a Copa do Mundo:

Goleiros:

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Laterais direitos:

Daniel Alves (Pumas)

Danilo (Juventus)

Laterais esquerdos:

Alex Sandro (Juventus)

Alex Telles (Sevilla)

Zagueiros:

Bremer (Juventus)

Eder Militão (Real Madrid)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)

Meias:

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes:

Antony (Manchester United)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Neymar (PSG)

Pedro (Flamengo)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vini Junior (Real Madrid)