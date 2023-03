Seleção Brasileira enfrentará rivais da Europa em março de 2024

Uma das grandes críticas à preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo do Catar, realizada no fim do ano passado, foi a falta de amistosos contra europeus. Para o próximo ciclo, esse cenário deve mudar. A promessa é de que sejam realizados dois jogos contra rivais do Velho Continente em março de 2024.

A informação é do ge. Segundo o site, os jogos fazem parte de um acordo firmado entre a Uefa e Conmebol, que engloba todas dez seleções sul-americanas. Os duelos, que acontecerão na Europa, vão obedecer critérios técnicos: os seis melhores times da Conmebol vão jogar contra oponentes do grupo A da Liga das Nações.

Assim, o Brasil - assim como Argentina, Uruguai, Equador, Peru e Colômbia - irá medir forças com duas das 16 melhores seleções da Uefa. São elas: Croácia, Dinamarca, França, Espanha, Portugal, Suíça, Itália, Hungria, Alemanha, Holanda, Bélgica, Polônia, Escócia, Israel, Sérvia e Bósnia e Herzegovina.

Os outros quatro times sul-americanos (Chile, Paraguai, Bolívia e Venezuela, que ficaram nos últimos lugares da Eliminatória para a Copa do Mundo de 2022) vão enfrentar times do grupo B da Liga das Nações.

O acordo será importante para o Brasil, que sofreu com a falta de adversários europeus no último ciclo. Entre os Mundiais da Rússia e do Catar, a Seleção fez apenas um amistoso contra uma equipe do Velho Continente: a República Tcheca. Os canarinhos, então comandados por Tite, venceram por 3x1, em março de 2019. Vale lembrar que os tchecos sequer se classificaram para a Copa de 2022.

Nas últimas cinco edições do Mundial, a Seleção Brasileira foi eliminada por europeus: França em 2006, Holanda 2010, Alemanha em 2014, Bélgica em 2018 e Croácia em 2022.