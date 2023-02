Seleção Brasileira jogará toda de verde pela 1ª vez na história

Pela primeira vez na história, a Seleção Brasileira jogará com um uniforme inteiramente verde. A partida será disputada em Data Fifa no meio do ano, na Arena da Amazônia, em Manaus. O adversário ainda não foi definido. As informações são do jornalista André Rizek, do SporTV.

Segundo o apresentador, a utilização do uniforme verde tem relação com uma ação em prol da preservação ambiental. Toda a renda do jogo será revertida em doações para o SOS Amazônia, associação que luta contra o desmatamento na região da Floresta Amazônica. A escolha do local da partida também tem relação com a causa.

"A CBF está abraçando algumas causas apartidárias neste ano, mas que são de todos os brasileiros e de todos os cidadãos do mundo, como a preservação da Amazônia. Então, a informação que quero dar hoje é que, pela primeira vez na história, a seleção brasileira vai fazer um jogo inteiramente vestida de verde. Isso nunca aconteceu. Vai acontecer agora numa Data Fifa contra outra seleção. Ainda não se sabe qual seleção será essa. Mas vai ser um jogo na Amazônia para falar sobre a preservação da Amazônia, para falar da importância que a Amazônia tem para o mundo", afirmou Rizek.

"O Brasil fará um jogo inteiramente de verde, na Amazônia, e a renda será inteiramente revertida para a SOS Amazônia, que é uma instituição que trabalha pela preservação ambiental. E a ideia é que a CBF traga essas pautas de sobrevivência e de todos os brasileiros para mais próximo da seleção brasileira", completou.

Ainda de acordo com o apresentador do Seleção SporTV, a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), além de abraçar a preservação da Amazônia, também serve como uma maneira de desvencilhar o simbolismo político da camisa amarela gerado nos últimos anos.

"Uma questão muito cara para essa gestão da CBF é a camisa amarela do Brasil. O simbolismo que ela trouxe recentemente e a resistência que há a ela no nosso país, porque nos últimos anos ela foi vista como um símbolo político. Então usar a camisa amarela, usar a camisa da seleção brasileira, no Brasil recentemente, virou um manifesto político. Inclusive, se você for olhar os atos golpistas no dia 8 de janeiro, ali tem muita gente com a camisa da seleção brasileira", disse o jornalista.

Vale lembrar que, em 2017, a Nike lançou um uniforme nesta cor para a Seleção. A terceira vestimenta foi confeccionada em verde musgo, com o escudo da CBF em dourado. Mas era destinada ao torcedor. Pelo estatuto, a equipe não poderia usar a camisa em jogos, já que trazia um tom de verde que não se aproximava da bandeira - o que feria o regulamento da entidade.