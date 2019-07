Seleção brasileira se refugia na Granja Comary antes de final

A comemoração pela vitória por 2x0 sobre a Argentina, na noite de terça-feira (2), em Belo Horizonte, renderá para a seleção brasileira um dia de descanso e, depois, foco total na final da Copa América, domingo (7), no Maracanã. O elenco do técnico Tite mudou a programação e escolheu o isolamento na reta final de preparação. O grupo vai se preparar para a decisão na Granja Comary, em Teresópolis, e não na cidade do jogo, o Rio de Janeiro.



Originalmente, as seleções da Copa América se preparam para a partida seguinte em locais de treinos preestabelecidos pela organização. No caso do Rio, locais como o CT da Barra, do Fluminense, e a Escola de Educação Física do Exército, na Urca, estão na lista de centros disponíveis para as equipes. O Brasil, no entanto, resolveu abrir mão dessas opções e montar o próprio esquema para a final.



A comissão técnica decidiu se preparar para a decisão em Teresópolis e usar a própria estrutura criada pela CBF para uso da seleção brasileira. Os jogadores passaram cerca de 15 dias no local até o começo de junho, quando viajaram no dia 4 para o amistoso contra o Catar, em Brasília. Naquela época, o atacante Neymar ainda fazia parte do grupo. Dias depois, o jogador sofreu uma lesão no tornozelo direito e foi cortado da competição.



Os jogadores ganharam folga depois de bater a Argentina e só se reapresentam à seleção brasileira na noite dessa quarta-feira (3). Após o jantar, o grupo viaja para o Rio e, na sequência, completa o trecho de ônibus até Teresópolis. Por lá, o técnico Tite deve comandar vários treinos fechados, a exemplo do feito nos últimos dias. A equipe só deve retornar à capital fluminense no sábado (6).



"Temos de valorizar a chegada à final. Fizemos um grande jogo contra a Argentina. Tivemos em campo duas equipes com recursos técnicos impressionantes", comentou Tite. "Tivemos uma grande vitória, mostramos nossa força. Agora é focar na final. É preciso se preparar bem e ter uma boa preparação", disse o atacante Roberto Firmino, autor do segundo gol.



A oportunidade de se hospedar e treinar no mesmo local, como é o caso da Granja Comary, ajuda o Brasil a minimizar também problemas com logística. Nesta Copa América, algumas equipes, inclusive a própria seleção, criticaram o tempo de deslocamento entre os hotéis predeterminados pela organização e os locais de treinos.