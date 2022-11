Seleção Brasileira terá dois jogadores baianos na Copa do Catar

A Bahia estará representada em dose dupla na seleção brasileira durante a Copa do Mundo do Catar. O técnico Tite divulgou a lista de convocados nesta segunda-feira (7), e há dois jogadores nascidos no estado entre os 26 nomes: o lateral Daniel Alves e o zagueiro Bremer.

Com isso, a Bahia volta a ter atletas no Mundial após um hiato em 2018. Na época, Dani Alves era titular absoluto da equipe, mas sofreu uma lesão no joelho direito e ficou de fora daquela edição, disputada na Rússia. A última Copa em que isso havia acontecido tinha sido em 1986, no México. Agora, o experiente lateral, de 39 anos, volta e ganha a companhia do conterrâneo Bremer.

A seleção, aliás, costuma a ter a presença de baianos na Copa do Mundo. Com a dupla em 2022, já são 14 jogadores do estado que foram convocados para edições do Mundial. Só em 1970 que o Brasil ganhou o torneio sem ter um atleta da Bahia.

Baianos que participaram de Copa do Mundo: