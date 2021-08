Seleção brasileira terá nove desfalques nas Eliminatórias por causa da covid

O técnico Tite ganhou uma enorme dor de cabeça para montar a seleção brasileira nos próximos três jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, contra o Chile, a Argentina e o Peru. Jogadores que atuam na Inglaterra não serão liberados para a Data Fifa de setembro, após uma decisão da Premier League, liga que organiza o Campeonato Inglês.

Com isso, a seleção terá o desfalque de nove dos 25 atletas anunciados inicialmente por Tite: Alisson, Fabinho e Roberto Firmino, do Liverpool; Ederson e Gabriel Jesus, do Manchester City; Thiago Silva, do Chelsea; Richarlison, do Everton; Fred, do Manchester United; e Raphinha, do Leeds United.

O Brasil enfrenta o Chile no dia 2 de setembro, em Santiago. Na sequência, serão dois duelos como mandante. No dia 6, a rival será a Argentina, na Neo Química Arena, em São Paulo. Três dias depois, o adversário será o Peru, na Arena Pernambuco, no Recife. A seleção lidera as Eliminatórias com seis vitórias em seis jogos e 100% de aproveitamento.

Os jogadores convocados são aguardados em São Paulo a partir deste domingo (29). A CBF monitora o caso, mas Tite deve realizar uma nova convocação de outros nove atletas para a rodada tripla das Eliminatórias

A decisão de não liberar os jogadores foi anunciada pela Premier League nesta terça-feira (24). Em comunicado, a liga informou que não cederia os convocados para disputar partidas em países que fazem parte da "lista vermelha" do Reino Unido, pelo risco de contaminação de covid-19.

A medida foi apoiada de forma unânime pelos clubes que disputam o Campeonato Inglês. O anúncio afetará 60 jogadores de 19 times ingleses diferentes.

Esses atletas têm viagens previstas para 26 paises fora do Reino Unido na próxima data Fifa, em setembro. Na volta, eles teriam que fazer uma quarentena de 10 dias, imposta pelo governo britânico. A liga alega que esse período afetaria não só o bem-estar dos jogadores, como a condição física seria "significativamente impactada".

Premier League clubs have today reluctantly but unanimously decided not to release players for international matches played in red-list countries next month



Full statement: https://t.co/JBl6FuzUNC pic.twitter.com/EJiZaODub1 — Premier League (@premierleague) August 24, 2021