Seleção Brasileira vence o Catar, mas Neymar sai machucado

Em seu penúltimo amistoso antes da Copa América, a Seleção Brasileira venceu o Catar por 2x0, nesta quarta-feira(5), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. No domingo (9), em Porto Alegre, o Brasil encara Honduras, às 16h. A estreia na Copa América é dia 14, contra a Bolívia, no Morumbi.

Envolvido numa acusação de estupro, Neymar só ficou em campo por 15 minutos. Foi o tempo até lesionar o tornozelo direito, o mesmo que já havia machucado. O atacante tentou continuar em campo, mancou e saiu chorando. Acabou indo para o vestiário. O diagnóstico inicial aponta uma entorse. Neymar deixou o estádio de muletas e foi realizar exame num hospital de Brasília.



Até aquele momento, o Brasil pouco tinha feito no jogo. Só que um minuto antes da saída de Neymar, abriu o placar. Daniel Alves cruzou da direita, Richarlison subiu bem e fez 1x0.



Com Everton no lugar do camisa 10, a Seleção Brasileira seguiu pressionando os visitantes e o segundo gol saiu rápido. E novamente pelo lado direito. Richarlison recebeu de Daniel e cruzou para Gabriel Jesus tirar de Al-Sheeb e ampliar o placar.



A Seleção continuou em cima. Daniel exigiu bela defesa do goleiro catariano e, depois, tentou mais um cruzamento, só que a bola bateu no braço do defensor. Pênalti. No entanto, após revisão com o VAR, o árbitro desistiu da marcação.



Antes do final da primeira etapa, Everton e Daniel ainda exigiram novamente boas defesas de Al-Sheeb e o placar de 2x0 ficou de bom tamanho para o Catar.

Tranquilidade

Com mais de 70% de posse no primeiro tempo, a Seleção voltou do intervalo com menos intensidade, principalmente no ataque, afinal, o Catar não dava trabalho algum para Ederson.



Mesmo assim, duas chances foram criadas até 10 minutos. Primeiro, em cobrança de falta de Philippe Coutinho que subiu muito e, depois, com Gabriel Jesus, que bateu cruzado para defesa do goleiro do Catar.



A partir dos 17 minutos, o técnico Tite começou a mexer na equipe. Trocou Richarlison por David Neres, Arthur por Fernandinho e Coutinho por Lucas Paquetá.



A equipe sentiu as mudanças e pouco ameaçou o adversário, que começou a botar ‘as asas de fora’. Al-Haydos bateu de longe e a bola passou perto do gol brasileiro. Já aos 34, em cobrança de falta, Khoukhi bateu com força e deu trabalho para Ederson, que mandou para escanteio.



Gabriel Jesus, dentro da área, teve a última chance de ampliar o marcador, mas acabou chutando mal. Já nos descontos, Abdulsalam recebeu em profundidade e Ederson cometeu pênalti, marcado somente depois de consulta ao VAR. Khoukhi bateu com força e a bola bateu no travessão, para alegria dos torcedores.

Ao final do jogo, Coutinho analisou o triunfo canarinho. “Bom sair com a vitória. A sensação da equipe ter jogado bem, de ter rendido o que se espera é muito bom”. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou o jogo das tribunas do Mané Garrincha.