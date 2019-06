Seleção chega a Porto Alegre e substituto de Neymar é definido

A seleção brasileira ficou quase completa nesta quinta-feira (6), ao desembarcar em Porto Alegre, após vencer o Catar na noite de quarta, em amistoso disputado em Brasília. O grupo que viajou da capital federal ao Rio Grande do Sul foi complementado pelo atacante Roberto Firmino e pelo goleiro Alisson.



A dupla recepcionou a delegação que vinha de Brasília. Eles se apresentaram por último porque jogaram a partida mais importante da temporada europeia: a final da Liga dos Campeões. Pelo Liverpool, venceram o Tottenham e se sagraram campeões pela primeira vez do importante torneio, no sábado passado.



Apesar da chegada de Firmino e Alisson ao grupo, a seleção ainda não está completa. E isso porque Neymar foi cortado por lesão e o técnico Tite ainda não anunciou o nome do substituto. Segundo Edu Gaspar, a escolha já foi feita, mas a comissão técnica aguarda questões burocráticas junto à Conmebol (organizadora da Copa América) para poder fazer o anúncio.



"Ainda dependemos de questões burocráticas. A decisão já foi tomada pelo Tite, mas temos que conversar com a Conmebol ainda. Já enviamos o laudo médico para que eles possam ver e ter o corte do Neymar e a gente incorporar outro. Está bem encaminhado", disse Edu Gaspar, coordenador de seleções da CBF.



Em Porto Alegre, a seleção brasileira fará o amistoso com Honduras no domingo (10), às 16h, no Beira-Rio. Será o último teste da equipe antes da estreia na Copa América, no dia 14, contra a Bolívia, no estádio do Morumbi, em São Paulo.



A seleção brasileira volta a treinar na tarde dessa sexta-feira (7), no CT do Grêmio. No sábado (8), o elenco reconhece o gramado do Beira-Rio, palco do amistoso contra Honduras.