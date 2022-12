Seleção chega ao Brasil e técnico Tite é aplaudido em aeroporto

Dois dias depois da eliminação para a Croácia, na Copa do Mundo, a parte da Seleção Brasileira desembarcou no Rio de Janeiro. Na manhã deste domingo (11), um voo com a delegação pousou no aeroporto Galeão, por volta das 7h.

Bastante emocionado, o técnico Tite não quis falar com a imprensa, mas parou para agradecer a recepção feita por alguns torcedores. O treinador foi aplaudido no saguão do aeroporto.

Entre os jogadores que desembarcaram no Rio de Janeiro estavam Ederson, Raphinha, Everton Ribeiro, Danilo, Weverton e Rodrygo. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, estava junto com os atletas e comissão técnica.

A maior parte do elenco brasileiro ficou na Europa. O voo que deixou o Catar fez uma parada em Londres. O atacante Neymar foi o único que permaneceu em Doha após a eliminação. Ele deixou o CT da Seleção em voo particular junto com a família e amigos.

Jogador do Flamengo, o meia Everton Ribeiro foi o único que concedeu entrevista. Ele lamentou a eliminação nas quartas de final e disse que a Seleção precisa levantar a cabeça.

"Não tem muito o que falar, são momentos difíceis, que tenta se confortar com palavras, mas é difícil, foi um baque total. Ainda estamos digerindo isso, essa ferida vai ficar aberta por um bom tempo", disse.

"Mas temos que seguir em frente, temos carreiras pela frente, nos nossos clubes. Agora é tentar se recuperar o mais rápido possível. Agora eu tenho as minhas férias, poder curtir com a família e amigos, descansar o corpo, porque foi uma temporada muito puxada. Agora é levantar a cabeça e seguir em frente", completou.