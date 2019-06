Seleção da Argentina já está em Salvador para a Copa América

Messi está em Salvador. O jogador, cinco vezes melhor do mundo, desembarcou junto com os demais integrantes da seleção argentina no final da noite de domingo (9).

A Argentina foi a primeira seleção a chegar à cidade para a disputa da Copa América. No sábado (15), enfrentará a Colômbia, às 19h, na Fonte Nova. Os colombianos desembarcaram poucas horas depois, durante a madrugada.

A procura pelo jogo tem sido alta. Os ingressos das categorias 3 e 4 estão esgotados. Restam bilhetes das categorias 1 e 2, as mais caras, cujos preços são R$ 350 e R$ 250, respectivamente. Será a primeira vez que Messi jogará em Salvador.

Além de Argentina x Colômbia, outros quatro jogos serão realizados na Fonte Nova: Brasil x Venezuela, dia 18; Equador x Chile, dia 21; Paraguai x Colômbia, dia 23; e uma partida das quartas de final, no dia 29 de junho.

A reta final da preparação dos hermanos será feita no Barradão. Pituaçu e Fazendão são os outros centros de treinamento disponíveis na capital baiana.

A Argentina está no grupo B, junto também com Paraguai e Catar, além da Colômbia. Não conquista um título com a equipe principal desde 1993, ano em que venceu a Copa América no Equador. Bateu na trave nas duas últimas edições da competição, em 2015 e 2016, quando perdeu do Chile na decisão.

No histórico do torneio, tem 14 troféus. São seis a mais que o Brasil e um a menos que o Uruguai, maior campeão sul-americano.