Seleção da Bola de Ouro tem Pelé, Ronaldo e Cafu

Após cancelar a edição 2020 do prêmio Bola de Ouro, dado aos destaques da temporada do futebol, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), a revista France Football elegeu os onze melhores jogadores de todos os tempos por posição. O time dos sonhos da Bola de Ouro - nome dado à premiação especial - foi divulgado nesta segunda-feira (14) com três brasileiros: Pelé, Ronaldo e Cafu. O Brasil é o país com mais representantes, a frente de Argentina, Alemanha (ambos dois), Portugal, Rússia, Espanha e Itália.

A eleição computou votos de 140 especialistas selecionados pela publicação. Para cada uma das vagas, foram indicados dez nomes, escalados na formação 3-4-3. O russo Lev Yashin foi o escolhido para o gol. Na trinca defensiva, o alemão Franz Beckenbauer e o italiano Paolo Maldini fazem companhia a Cafu, descrito pela revista como sendo "modelo na posição de lateral-direito, que era capaz de defender solidamente, mas também de seguir em frente e se tornar um verdadeiro atacante".

Pelé foi inserido no meio-campo, com o alemão Lotthar Matthäus, o espanhol Xavi e o ídolo argentino Diego Maradona. A publicação dá um destaque especial à dupla entre os eternos camisas 10 de Brasil e Argentina. "Imagine esses dois [Pelé e Maradona], no auge, alinhados em um campo", escreve a revista.

Já o trio de ataque tem o argentino Lionel Messi à direita, o português Cristiano Ronaldo à esquerda e Ronaldo Fenômeno centralizado. "Se imaginarmos que Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi e até outros consigam marcar [gols], na finalização, para apurar os gols, é Ronaldo Luiz Nazário de Lima o escolhido pelos jurados", descreve a publicação, destacando que o posto de centroavante teve votação mais disputada.

A France Football também montou outras duas seleções de lendas, conforme a votação recebida. A equipe B teve quatro brasileiros: Carlos Alberto Torres e Roberto Carlos formaram a defesa com o italiano Franco Baresi, enquanto Ronaldinho Gaúcho e Garrincha foram escalados no trio ofensivo ao lado do holandês Johan Cruyff. Os italianos Gianluigi Buffon (goleiro) e Andrea Pirlo (meio-campo), o argentino Alfredo Di Stefano e o francês Zinedine Zidane (ambos meio-campo) completam o time.

A seleção C tem o bicampeão mundial Didi formando o quarteto de meio-campo com o espanhol Andrés Iniesta, o holandês Johan Neeskens e o francês Michel Platini. O terceiro time do prêmio tem o alemão Manuel Neuer no gol, os também alemães Philipp Lahm e Paul Breitner e o espanhol Sergio Ramos na defesa, e um ataque com o holandês Marco Van Basten, o francês Thierry Henry e o norte-irlandês George Best.