Seleção de Portugal doa 1 milhão de euros para o futebol amador

A seleção de Portugal doou cerca de 1 milhão de euros (R$ 6 milhões) para ajudar o futebol amador do país. A ideia é a de que o dinheiro ajude os clubes não profissionais durante a crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o jornal 'A Bola', os jogadores e membros da comissão técnica da seleção portuguesa abriram mão de metade da premiação que vão receber pela classificação à Eurcopa 2020. O torneio foi transferido para o ano que vem por conta do surto da doença.

Ao todo, a Federação Portuguesa faturou cerca de 13 milhões de euros com a classificação à Eurocopa. Desse valor, 2 milhões de euros seriam divididos entre os jogadores e comissão técnica.

A quantia doada pela seleção de Portugal vai ser depositada no fundo de apoio ao futebol amador, criado pela Federação Portuguesa logo após a paralisação do futebol no país.