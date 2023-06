Seleção de vôlei vence Canadá na estreia da Liga das Nações

A seleção brasileira de vôlei masculino iniciou muito bem a busca pelo bicampeonato da Liga das Nações, em Ottawa, no Canadá, anotando 3 a 1 diante da Alemanha na noite de quarta-feira (7). O técnico Renan Dal Zotto e os jogadores celebraram a largada com vitória e projetaram um grande clássico com a Argentina já na segunda rodada.



"Estreia de Liga das Nações é sempre bastante complicada. Muita tensão na atmosfera, muitos garotos que estão disputando essa competição. O mais importante foi que saímos com a vitória", afirmou o técnico brasileiro. "O primeiro set foi brilhante pela determinação de não abandonar nunca o jogo. Vamos começar a pensar agora na Argentina, que é um desafio enorme. Sabemos o quanto sempre é equilibrado Brasil x Argentina".



A euforia do comandante verde e amarelo foi refletida nas palavras dos principais jogadores do Brasil na estreia. Lucarelli marcou 20 pontos diante da Alemanha e celebrou a boa largada.



"Ganhar é sempre bom, ainda mais no primeiro jogo, porque estreia é sempre complicada. Principalmente pelo primeiro set, que a gente ficou o tempo todo atrás e conseguiu a virada. Esse tipo de virada é muito importante, dá confiança e mostra que o time está concentrado. Agora é continuar. A gente tem que estar muito feliz com a vitória, mas pensar que o campeonato é muito longo ainda", afirmou.



"Contra a Argentina a gente espera outro jogão. O técnico deles é o Marcelo Mendez (trabalhou no Cruzeiro), que conhece muito bem todo mundo aqui. E a gente sempre joga contra a Argentina, conhece eles, então a gente espera um jogo bem difícil também", avaliou o oposto Alan, que fez 19 pontos.



"A gente começou um pouco devagar o jogo, tendo que ajustar algumas coisas e conseguiu ajustar durante o jogo. No primeiro set, a gente estava atrás, mas não perdeu a cabeça, continuou lúcido, melhorando sempre. Foi um jogo muito bom para a estreia".