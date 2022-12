Seleção definida! Veja a escalação do Brasil para enfrentar Camarões

O Brasil está definido para enfrentar Camarões, pela terceira e última rodada da Copa do Mundo do Catar. A partida será nesta sexta-feira (2), às 16h, no estádio Lusail. Como esperado, o técnico Tite optou por um time apenas com reservas. A Seleção está escalada com:

Ederson; Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Fred e Rodrygo; Antony, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli.

Os titulares ficarão no banco. As únicas exceções são os lesionados Danilo, Alex Sandro e Neymar. O plano da comissão é recuperar os três para voltar a partir das oitavas de final.

Já classificado, o Brasil precisa de um empate diante de Camarões para confirmar o primeiro lugar no Grupo G sem depender do duelo entre Sérvia e Suíça. Caso confirme a liderança, a Seleção enfrentará a Coreia do Sul na próxima fase, na segunda-feira (5), às 16h, no estádio 974.