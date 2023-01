Seleção deve jogar mais no Brasil, com atletas que atuam no país

A Seleção Brasileira fará mais partidas em solo nacional. E com mais jogadores que atuam no país sendo convocados para esses duelos. Ao menos, esse é do desejo do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

"A seleção brasileira jogou muito fora do Brasil quando poderia ter jogado mais aqui. Poderia ter usado também mais jogadores do futebol brasileiro. Vai depender dos jogos, das datas, mas pretendo que jogue mais aqui no Brasil. De uma forma que não acontecia antes", disse, em entrevista na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Apenas três atletas de times brasileiros foram convocados para a Copa do Mundo do Catar: o goleiro Weverton, do Palmeiras, o meia Éverton Ribeiro e o atacante Pedro, ambos do Flamengo. Agora, é possível que mais jogadores que atuam por aqui sejam chamados, ainda que para amistosos.

Aliás, haverá uma nova parceira para essas partidas. O contrato da Pitch, empresa inglesa que organizava os jogos da Seleção desde 2012, foi encerrado no fim de dezembro passado. Segundo o site ge, Ednaldo afirmou que "não quis nem avaliar" as propostas por renovação.

A CBF manifestou, algumas vezes, insatisfação com local de jogos, condição do campo e nível de adversários em duelos organizados pela Pitch. O mesmo pensamento já foi compartilhado pelo então técnico do Brasil, Tite.

"A Pitch fez propostas, mas a CBF entendeu que o contrato de 10 anos, sinceramente, não era o contrato que se eu fosse presidente teria. Portanto a CBF não quis nem avaliar as propostas da Pitch", afirmou.

"A CBF concluiu um contrato de 10 anos que vinculava a Seleção a jogar fora do Brasil. Quem for o novo parceiro vai ter que saber que queremos jogar mais no Brasil. São vários pretendentes. Tem que ter transparência, credibilidade, tem que ser com bastante valorização do que é a seleção brasileira. Essa tem sido a tônica das nossas ações. Nós temos aumentado os valores de patrocínios em até 10 vezes e tudo vai ser revertido para o futebol brasileiro", completou.

A saída de Tite foi oficializada na terça-feira (17). Agora, Ednaldo começará a procura por um novo comandante para a Seleção. A preferência é por um nome europeu e, por isso, o presidente da CBF planeja uma viagem para o continente nas próximas semanas. A busca é por um nome com status de 'inquestionável'.

Segundo o site UOL, Ronaldo Fenômeno se colocou à disposição do dirigente para ajudar a realizar os contatos com nomes mais consagrados, como é desejo neste primeiro momento. O pentacampeão é atualmente empresário e dono do Valladolid, da Espanha, assim como o Cruzeiro, no Brasil. Ele, porém, ainda não foi acionado por Ednaldo.

A preferência da CBF é por um técnico que fale português ou espanhol. Bastante especulados pela imprensa nacional, o italiano Carlo Ancelotti e o espanhol Pep Guardiola estão descartados. Os dois querem cumprir contrato com Real Madrid e Manchester City, respectivamente.