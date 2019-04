Seleção do Campeonato Baiano 2019 está definida; veja escalação

Uma seleção pintada predominantemente de azul, vermelho e branco. Da capital ou do interior, deu Bahia em quase todas as posições do time dos sonhos do Baianão 2019. Finalistas, Bahia e Bahia de Feira foram os times com mais jogadores premiados na festa que elegeu os melhores do estadual, quatro cada - o Tremendão ainda colocou o técnico Barbosinha na seleção. O evento aconteceu nesta terça-feira (23), em um restaurante na orla de Salvador.

Só que o atleta de maior destaque do campeonato vestiu a camisa de outro time. Artilheiro da competição com oito gols, João Neto, do Atlético de Alagoinhas, foi o recordista de prêmios desta edição. Além de ter sido o goleador, o atacante foi eleito o craque do estadual e ainda levou o troféu de melhor atacante, ao lado de Fernandão, do Bahia. João Neto não compareceu ao evento de premiação porque agora é jogador da Unirb, de Alagoinhas, que disputa a segunda divisão do estadual.

Van, Jair, Jarbas, Barbosinha e Cazumba são os premiados do Bahia de Feira (Bahia de Feira / Divulgação) Lucas Fonseca e Edcarlos formam a zaga da seleção (Marina Silva / CORREIO) Cazumba é o melhor lateral-esquerdo do Baianão (Marina Silva / CORREIO) Flávio e Jarbas são eleitos os melhores volantes (Marina Silva / CORREIO) Pai de Arthur Caculé recebe troféu do filho, ao lado de Shaylon (Marina Silva / CORREIO) Fernandão foi eleito para o ataque ideal (Marina Silva / CORREIO) Bahia de Feira tem comissão técnica premiada: treinador Barbosinha e preparador físico Michel Pinheiro (Marina Silva / CORREIO) Diretor executivo da Rede Bahia, João Gomes destaca a força do interior (Marina Silva / CORREIO) Presidente da FBF, Ricardo Lima discursou no evento de premiação (Marina Silva / CORREIO) Thiaguinho, do Jacuipense, foi autor do gol mais bonito (Marina Silva / CORREIO) Zé Chico, presidente do Fluminense de Feira, recebe troféu de equipe mais disciplinada (Marina Silva / CORREIO)

Campeão, o tricolor da capital também foi representado na seleção pelo volante Flávio, o meia Shaylon e o zagueiro Lucas Fonseca. Depois de vencer a final do último domingo por 1x0 e erguer a taça na Fonte Nova, o capitão tricolor subiu ao palco para exibir mais um troféu. “É bom ser reconhecido, mas quero enaltecer também que o destaque individual só acontece quando a conquista é coletiva. Só consegui ser eleito graças aos meus companheiros que me ajudam no dia a dia”, destacou Lucas Fonseca.

O zagueiro Edcarlos foi o único jogador do Vitória na seleção do Campeonato Baiano. “Fico feliz pelo prêmio e trabalho reconhecido. Dedico esse prêmio a todos os meus companheiros, pois sozinho não tem como conseguir nada. Era obrigação estarmos aqui com mais atletas e possivelmente também como campeão da competição, mas infelizmente este ano foi atípico”, afirmou o defensor. O rubro-negro foi eliminado na fase classificatória.

Vice-campeão e sensação do campeonato, o Bahia de Feira foi representado na seleção pelo goleiro Jair, o volante Jarbas e os laterais Van e Cazumba. “É sinal de que o trabalho foi bem feito. Só tenho a agradecer por ter conseguido sair como o melhor lateral”, festejou Van. Sem proposta de outros clubes até o momento, ele segue no elenco para a disputa da Série D, que começa no dia 5 de maio.

O tricolor do interior ainda teve Barbosinha eleito como melhor treinador. “Esta é a terceira vez, segunda consecutiva, único treinador do interior a ser tri e sem ganhar um título, então o reconhecimento é mais difícil”, festejou o técnico, orgulhoso. “Isso faz com que nos cobremos mais para fazer melhor ainda no ano que vem”, completou Barbosinha, que levou o prêmio em 2013 com a Juazeirense e no ano passado com o próprio Bahia de Feira.

Além do Tremendão e do Atlético de Alagoinhas, o interior do estado também apareceu na seleção do campeonato com o meia Arthur Caculé, do Vitória da Conquista. Graças às boas atuações, Caculé foi negociado com o Londrina e vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro a partir de domingo (28). Antes, o time paranaense enfrenta o Bahia quinta-feira (25), pela Copa do Brasil.

A revelação do campeonato foi o atacante Gustavo Balotelli, 22 anos, que marcou cinco gols com a camisa da Juazeirense e atualmente está defendendo o CRB, que também vai disputar a Série B.

“O mais marcante para mim foi a participação do interior, a movimentação de torcida no interior, as pessoas estarem vestindo camisa de clubes do interior. Achei isso brilhante. Tivemos uma final com um time da capital e um do interior, que só fez coroar esse movimento. Ao longo desses anos que nós da Rede Bahia temos tido a possibilidade de levar o Campeonato Baiano para toda a Bahia isso tem despertado a estima das pessoas nas suas cidades. Acho que esse é o grande marco de 2019”, pontuou o diretor executivo da Rede Bahia, João Gomes.

Presidente da Federação Baiana de Futebol (FBF), Ricardo Lima também destacou a evolução do futebol do interior do estado dentro das quatro linhas. “A fase classificatória foi decidida no último minuto e faço uma avaliação que o nível técnico se elevou. Temos agora uma competitividade. Fato maior é ter o Bahia de Feira nas finais da competição. Isso é um processo de gestão, de evolução dos clubes que não são da capital”, afirmou.

Confira a seguir a seleção do Campeonato Baiano 2019:

Goleiro: Jair (Bahia de Feira)

Lateral-direito: Van (Bahia de Feira)

Zagueiros: Lucas Fonseca (Bahia) e Edcarlos (Vitória)

Lateral-esquerdo: Cazumba (Bahia de Feira)

Volantes: Jarbas (Bahia de Feira) e Flávio (Bahia)

Meias: Shaylon (Bahia) e Caculé (Vitória da Conquista)

Atacantes: João Neto (Atlético de Alagoinhas) e Fernandão (Bahia)

Melhor técnico: Barbosinha (Bahia de Feira)

Outros premiados:

Artilheiro: João Neto (Atlético de Alagoinhas)

Melhor jogador: João Neto (Atlético de Alagoinhas)

Melhor torcida: Nação Carcará (Atlético de Alagoinhas)

Fair-play: Fluminense de Feira

Arbitragem: Diego Pombo Lopez, Alessandro Álvaro de Matos e José dos Santos Amador

Árbitro revelação: Edvalter Marinho dos Santos

Assistente revelação: Edvan de Oliveira Pereira

Gol mais bonito: Thiaguinho (Jacuipense)

Revelação: Gustavo Balotelli (Juazeirense)

Melhor preparador físico: Michel Pinheiro (Bahia de Feira)