Seleção empata com a Nigéria e segue sem vencer pós-Copa América

A seleção brasileira empatou por 1 a 1 com a Nigéria, neste domingo, em amistoso internacional realizado em Singapura. Aribo abriu o placar para os africanos na etapa inicial e Casemiro empatou o confronto no início do segundo tempo. Com o resultado, o Brasil chega a quatro partidas sem vitórias, após o título da Copa América, conquistado em julho deste ano: empate com a Colômbia (2 a 2), Senegal (1 a 1) e Nigéria; e derrota para o Peru (1 a 0), em Los Angeles (EUA).

A seleção brasileira volta a campo no dia 15 de novembro, para enfrentar a Argentina, em Riad, na Arábia Saudita, em jogo amistoso. Outra partida preparatória deve ser confirmada pela CBF nos próximos dias. Está encaminhado um confronto contra a Coreia do Sul, dia 19, em local ainda ser definido, provavelmente, Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

A principal experiência planejada pela comissão técnica brasileira para o amistoso teve que ser interrompida após onze minutos, com a saída de Neymar.

Neymar deixou a tradicional posição de atacante pelo lado esquerdo e foi deslocado para atuar no meio-campo, à frente dos volantes Casemiro e Arthur, chegando ao ataque com a bola dominada e servindo a Jesus, Firmino e Everton.

Mas uma lesão na coxa esquerda logo nos primeiros minutos obrigou Tite a tirar Neymar de campo e substituí-lo por Philippe Coutinho, que não manteve o mesmo ritmo e não desempenhou as mesas funções.

Neymar sentiu coxa e saiu do jogo (Foto: Roslan Rahman/AFP)

Após a saída de Neymar o Brasil perdeu velocidade, dinamismo e caiu de rendimento. Continuou com posse de bola amplamente superior, mas com passes sem objetividade, encontrando dificuldades para penetrar nas duas linhas de quatro jogadores nigerianos.

Aos 29, antes da parada técnica, o Brasil criou a sua melhor chance de gol. Numa boa triangulação do ataque, que começou com Everton, passou por Coutinho, e teve a finalização de Firmino, que chutou rasteiro, cruzado, para boa defesa de Uzoho.

Após a parada técnica o jogo mudou com o gol da Nigéria, aos 34, contando com a passividade do setor defensivo brasileiro. Após receber cruzamento da direita, Simon recebeu na frente de Daniel Alves, encontrou Aribo dentro da área, ele driblou Marquinhos com facilidade e acertou o canto direito de Ederson.

A vantagem parcial deu confiança à Nigéria, que passou a contra-atacar com rapidez e esteve próximo do segundo gol, aos 36, após finalização de Iwobi e defesa de Ederson.

Antes do intervalo o Brasil assustou através da bola parada, depois de uma cobrança de falta de Philippe Coutinho.

No segundo tempo Tite optou por uma substituição no intervalo: tirou Everton e colocou Richarlison em campo. O treinador cobrou maior movimentação, velocidade e competitividade dos jogadores.

E logo aos 2 minutos o Brasil chegou ao empate. Em jogada ensaiada na cobrança de escanteio, Daniel Alves cruzou da direita, Marquinhos cabeceou e acertou o travessão, no rebote, Casemiro, dentro da área, mandou a bola para as redes e empatou o confronto.

O empate deu ânimo à seleção, que perdeu duas chances de virar o placar, em jogadas aéreas: aos 11, com Gabriel Jesus e aos 15, com Casemiro, que acertou a trave. No lance, o goleiro nigeriano Uzoho se machucou e teve que ser substituído.

Artilheiro do Campeonato Brasileiro (18 gols), o atacante Gabriel, do Flamengo, entrou em campo aos 16, no lugar de Roberto Firmino, mas pouco produziu.

Após os 20 minutos, a partida caiu novamente, com cenário semelhante ao da etapa inicial, com a Nigéria adotando uma postura defensiva, esperando pelos contra-ataques e o Brasil sem velocidade e penetração na retranca africana.

A última chance brasileira para chegar à vitória foi desperdiçada por Coutinho. Aos 40, Richarlison cruzou rasteiro da esquerda e encontrou Philippe Coutinho livre, mas o atacante chutou fraco sobre a zaga nigeriana.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 1 x 1 NIGÉRIA

BRASIL - Ederson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, e Renan Lodi; Casemiro, Arthur (Fabinho) e Neymar (Philippe Coutinho); Gabriel Jesus (Paquetá), Roberto Firmino (Gabriel) e Everton (Richarlison). Técnico: Tite.

NIGÉRIA - Uzoho (Okoye); Awaziem, Ekong, Ajayi e Collins; Ndidi, Aribo e Iwobi (Azeez); Simon (Dennis), Chukwueze (Olayinka) e Osimhen (Onuachu). Técnico: Gernot Rohr.

GOLS - Aribo, aos 34 minutos do 1º tempo; Casemiro, aos 2 minutos do 2º tempo.

JUIZ - Jansen Foo (Singapura)

PÚBLICO - 20.385 torcedores

RENDA - Não divulgada.

LOCAL - Estádio Nacional, em Singapura.