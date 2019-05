Seleção feminina arrasa a Rússia na Liga das Nações

Após sofrer sua primeira derrota na Liga das Nações, a seleção brasileira feminina se recuperou na noite desta quinta-feira (23), ao impor contundente derrota à Rússia pelo placar de 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/17 e 25/14. O duelo marcou a despedida da equipe em Brasília, onde a seleção disputou seus três primeiros jogos na competição.

O saldo foi positivo: duas vitórias e uma derrota, para a República Dominicana, na quarta (22). O primeiro triunfo foi sobre a China, atual campeã olímpica. Nesta Liga das Nações, que substituiu o Grand Prix desde o ano passado, o técnico José Roberto Guimarães não pode com várias jogadoras titulares, casos de Thaísa, Adenizia, Dani Lins. Elas pediram dispensa por diversos motivos, a maior parte por conta de desgaste físico.

Sem elas, Zé Roberto vem contando com a liderança de Gabi e com o brilho de Paula Borgos, maior pontuadora da partida desta quinta. Ela anotou 17 pontos e teve a companhia de Mara, com nove. Pelas russas, o destaque foi Margarita Kurilo, responsável por 12 pontos.

Nesta quinta, o treinador escalou a equipe sem mudanças em relação ao revés de quarta: Macris, Paula Borgo, Mara, Bia, Gabi, Amanda e a líbero Leia. Paula começou a se destacar logo nos primeiros pontos no set inicial, quando fazia estrago na defesa russa. Com facilidade, o Brasil abriu 9/4 no placar e não teve problemas para aumentar a vantagem até fechar a parcial.

O segundo set foi o mais equilibrado da partida. A Rússia chegou a fazer 6/3. As brasileiras só equilibraram quando empataram em 10/10. Daí em diante, as anfitriãs assumiram novamente o controle da partida e fecharam o set. Na última parcial,

Na próxima semana, a segunda da competição, o Brasil voltará à quadra contra a Holanda, na terça-feira, na cidade holandesa de Apeldoorn. Na sequência, os adversários serão a Polônia, no dia seguinte, e a Bulgária, na quinta, dia 30, também em solo holandês.