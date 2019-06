Seleção feminina chega a Grenoble, local da estreia no Mundial

Depois de 15 dias apenas treinando na cidade de Portimão, em Portugal, a delegação da Seleção Brasileira feminina chegou à França nesta quarta-feira (5). Já na cidade de Grenoble, no sudeste do país, a Seleção vai continuar a preparação até a estreia na Copa do Mundo da categoria, no próximo domingo (9), às 10h30 (horário de Salvador), contra a Jamaica.

Para a estreia, o técnico Vadão ainda não sabe se vai poder contar com Marta. A camisa 10 sofreu uma lesão na coxa esquerda no último dia 24 de maio e ficou em tratamento durante toda a preparação. Só na última terça-feira (4) ela deu algumas voltas no campo.

"Ainda é precipitado falar do retorno da Marta para o primeiro jogo diante da Jamaica, mas ela já está correndo no campo. O Dr. Nemi já avaliou, o exame de imagem foi muito positivo com a cicatrização da área lesada", explicou Marco Aurélio Cunha, coordenador de seleções femininas da CBF.

Além de Marta, a seleção tem outras duas jogadoras em fase de transição após se lesionarem: Erika, que teve entorse no tornozelo esquerdo, e Luana, com edema inflamatório na região do quadríceps da coxa esquerda.

"A Erika teve uma entorse grave, alguns dias antes de viajar (para Portugal), e já está começando a trabalhar com bola. A Luana teve um início de um processo inflamatório já recuperado", afirmou Marco Aurélio.

Depois da estreia, a Seleção deixará a cidade de Grenoble e seguirá para Montpellier, local da partida contra a Austrália, no dia 13. O Brasil fecha a preparação na primeira fase contra a Itália, no dia 18 de junho, em Valenciennes.