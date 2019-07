Seleção feminina de handebol vence Cuba na estreia no Pan de Lima

Dois dias antes da cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos, a seleção brasileira feminina de handebol entrou em ação para a sua estreia em Lima na noite de quarta-feira (24) e derrotou Cuba por 29 a 20, iniciando com triunfo a busca pelo título que vale vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.



A seleção feminina do Brasil é favorita ao ouro no handebol, tanto que não perde uma partida no Pan desde 1995 e é a atual pentacampeã do torneio. Vai buscar ampliar essa série invicta nesta quinta-feira (25), quando terá pela frente o Canadá, a partir das 22h30 (de Brasília). Depois, no sábado, em seu último jogo no Grupo A, terá pela frente Porto Rico, às 20h.



Apesar da vitória ter sido por um placar folgado, o início do duelo não foi fácil para o Brasil, que chegou a estar perdendo por 2 a 0 e depois por 5 a 3. Mas a seleção conseguiu reagir ainda no primeiro tempo, virando para 7 a 6. E foi ao intervalo com confortáveis 14 a 9.



Esse domínio se repetiu no segundo tempo, a ponto do técnico Jorge Dueñas ter dado descanso a algumas titulares nos minutos finais. Nada, porém, que impedisse o triunfo. Onze das 12 jogadoras de linha do Brasil fizeram gols, com destaque para Bruna de Paula, que marcou seis vezes.

A cerimônia de abertura do Pan acontecerá na sexta-feira (26), às 20h (de Brasília).