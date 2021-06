Seleção feminina de vôlei bate a Turquia na Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei encerrou com vitória sua participação na fase classificatória da Liga das Nações, neste domingo (20), e conheceu seu adversário na semifinal. Será o Japão. O confronto foi definido com o triunfo das brasileiras sobre a Turquia por 3 sets a 1, com parciais de 25/19, 25/16, 25/27 e 25/15, em Rimini, na Itália.



A outra semifinal terá os Estados Unidos e a própria Turquia, que poderia ter ficado em terceiro na tabela, mas terminou no quarto posto. As americanas, superadas pela China por 3 a 0 neste domingo, ficaram em primeiro lugar, com a melhor campanha, com 14 vitórias, uma derrota e 42 pontos. O Brasil, que entrou em quadra neste domingo com o segundo lugar garantido, somou 13 triunfos (dois revezes) e 40 pontos.



O destaque da seleção neste domingo foi Tandara, maior pontuadora do jogo, com 19 pontos. Fernanda Garay veio logo atrás, com 13. Pela Turquia, a principal jogadora foi Karakurt, com 12. Após voltar à seleção no jogo passado, depois de uma cirurgia na mão, a ponteira Natália jogou um set e meio neste domingo - antes havia jogado poucos pontos na reta final dos sets.



O técnico José Roberto Guimarães escalou a seleção com Macris, Tandara, Bia, Gattaz, Fê Garay, Gabi e Camila Brait. Dani Lins, Rosamaria, Mayany e Ana Cristina entraram no decorrer do jogo.



A seleção feminina agora terá três dias de folga antes de disputar a semifinal na quinta-feira. Enquanto elas descansam, o time masculino do Brasil volta à quadra nesta segunda-feira para iniciar a última semana da fase classificatória, contra a Itália, às 11h30 (de Brasília). A seleção lidera a Liga das Nações masculina.